El STL anuncia una huelga de limpieza en A Coruña desde San Juan, pero el resto de sindicatos se oponen: "lo normal es que haya votación secreta"

El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mayoritario en la concesionaria municipal que se encarga de la higiene viaria, convocó este martes una huelga “intermitente e indefinida” que empezará el 24 de junio, el día de San Juan y justo después de la fiesta de las Hogueras. La huelga, anunciada un día después de que el Concello anunciase el dispositivo de seguridad de San Juan, seguirá el 7, 13, 14, 26 y 27 de julio; el 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 de agosto y “así todos los sábados, domingos y festivos en adelante en todos los servicios y turnos”. El resto de sindicatos de la empresa se oponen al paro y afirman que no ha pasado por una asamblea general en la que los trabajadores pudiesen votar de modo anónimo.

El STL, investigado judicialmente junto con varios de sus cargos por supuestamente cobrar mordidas para trabajar en las concesionarias municipales y conseguir contratos en estas dentro de una “trama criminal”, afirma que la empresa, A Coruña Limpieza, está “minorando la plantilla existente con despidos injustificados” y “externalizando” funciones, así como “vulnerando de forma continua” la legislación, el convenio colectivo y las condiciones del contrato. Este diario intentó este martes ponerse en contacto con la compañía, sin éxito. El STL ya denunció en enero a la empresa y al Concello por los supuestos incumplimientos del contrato y llevaba semanas amenazando con una posible huelga. En abril hubo un ataque con cócteles molotov y piedras contra una furgoneta vacía del servicio en sus instalaciones, que el STL pidió investigar.

Según los seis miembros del comité de empresa que firman el comunicado de la huelga, el paro “ha sido debatido y llevado a los centros de trabajo existentes a través de la asambleas con los trabajadores”. Desde el STL también afirman que “el 80% de la plantilla” ha expresado “la intención rotunda de ir a la huelga y secundarla”.

El comité de empresa, para el que se celebrarán elecciones en noviembre, solo tiene dos miembros que no forman parte de STL: Carlos Castro, de la CIG, y José Manuel Pazos, antiguo presidente y que abandonó la central mayoritaria después de que iniciase el proceso judicial contra esta. Pazos está imputado por fraude a la Seguridad Social dentro de las investigaciones, aunque sobre él no pesa la acusación de estafa como es el caso de otros miembros de STL. Ambos se manifestaron en contra del paro al afirmar que responde a intereses de la central mayoritaria, y no del conjunto de la plantilla, y afirman que el apoyo es menor al 80%.

Trabajadores “coaccionados”

Castro señala que antes de convocar una huelga “lo normal es hacer una votación secreta en una asamblea general”, mientras que en este caso los sindicalistas del STL “van por las casetas”, promueven votaciones a mano alzada y “levantan un acta”. “Tampoco me creo que el 80% esté a favor” afirma, pues afirma que hubo puestos con mayoría de empleados en contra. Además, hubo paros anteriores en los que la empresa no descontó el dinero, pero no es así ahora, y “la última vez que se fue a la huelga hubo gente que perdió 400 euros”, lo que desincentiva a ir.

Para Pazos, la huelga es una “decisión unilateral por parte de STL” para la que no se contó “con la mayoría de trabajadores”, y la cifra del 80% de apoyo es “mentira”. Calcula “un 35 o 40% de síes, lo mismo de noes”, y el resto de abstenciones, al tiempo que exige una asamblea general en la que se vote de modo secreto, una opción que garantizaría que los trabajadores no se sintiesen presionados. Fuentes de USO, con afiliados en la empresa pero que carecen de representación en el comité, indican que el 80% de respaldo que señala el STL “no es real”, y ven “reprochable” que se hiciesen encuentros a manos alzada en los centros de trabajo, pues “muchos” de los trabajadores “se vieron coaccionados”.