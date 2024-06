Crear máis xulgados non é unha solución

Unha vez máis, tras a publicación da estatística xudicial anual, traballadores públicos e privados da Administración de Xustiza reclaman a creación de novos xulgados para solucionar os problemas de atrancos en tal ou cal partido ou orde xurisdicional. Pero, ano tras ano, os atrasos seguen malia creación dos novos órganos porque, entre outras razóns, ás novas oficinas non se lles reparten os procesos antigos. Haberá outra solución?

A nosa Administración autonómica incumpre de xeito sistemático a Lei Orgánica do Poder Xudicial (LOPX) dende 2010. Naquela altura, o lexislador quixo mudar de vez a organización das oficinas xudiciais de España. Con moitas cautelas o Ministerio e algunhas comunidades autónomas foron ensaiando ese modelo que pasa por ser revolucionario (partindo dunha organización do século XVIII, claro), o que tivo unha consecuencia moi positiva: nos partidos nos que se aplicou deixou de haber xulgados bos, malos e regulares para conseguir unha homoxeneidade na mediocridade. Parécelles pouco avance? Pregunten a calquera persoa cuxa demanda fora repartida a un xulgado dos malos (os que levan máis atraso). Pero, malia estar obrigada por unha lei orgánica, a nosa Consellería de Xustiza non fixo ningún esforzo serio por aplicar este modelo, e na Nosa Terra seguimos no XVIII.

Dende hai catorce anos, a lei permite a creación dos “servizos comúns”, unhas oficinas que poden tramitar unha fase concreta dos procesos de todos os órganos dun partido(a execución das sentenzas, por exemplo), desatascando de xeito permanente varios xulgados e permitindo a especialización e unha maior eficiencia dos funcionarios. Funcionan dende hai anos en Euskadi, Murcia, Extremadura, Castilla y León,… Mais en Galicia non as hai.

Se crear xulgados novos non serve para nada quizais chegou o tempo de deixar de obstinarse no erro e probar outras posibilidades para ver se con elas logramos o servizo publico de Xustiza que Galicia merece.

