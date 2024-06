La Fundación MOP reabre sus puertas con una exposición de artistas emergentes y una nueva librería

El pasado 1 de mayo, la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) clausuró la exposición sobre el fotógrafo Helmut Newton, que recibió más de 130.000 visitas en seis meses. Este jueves el centro situado en el Muelle de Batería ha reabierto sus puertas con novedades: una exposición sobre tres artistas emergentes gallegos, una librería especializada y un ciclo de conferencias culturales.

La Fundación MOP, que tiene asegurada su presencia en el puerto coruñés durante los próximos seis años con opción a tres más, ofrece ahora en el Silo la muestra colectiva Future Stories de tres jóvenes fotógrafos gallegos: Umesh Graña, Alba Jiménez y Sofía Taboada. Los tres artistas, recién titulados en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mestre Mateo de Santiago, disfrutaron de una estancia de tres meses en Milán, financiada por la Fundación. Entre octubre y diciembre de 2023, los tres fotógrafos disfrutaron de un programa académico en la Fondazione Sozzani y desarrollaron los proyectos que presentan este verano en A Coruña.

El trabajo de Umesh Graña, un joven santiagués de 22 años, se titula Mixed Feelings y gira en torno a los diferentes estados de ánimo. Por su parte, Alba Jiménez, nacida en Poio hace 22 años, ofrece una reflexión sobre la luz a través del estudio del agua con el proyecto Glossy stems from innate need for water. Por último, la ourensana Sofía Taboada, de 27 años, reflexiona sobre la muerte y la pérdida con It's a quite starry place.

Nueva librería y ciclo de conferencias

La Fundación también ha puesto en marcha una nueva librería en el Silo. La temática, variada: fotografía, moda, diseño y otras disciplinas artísticas.

Además, la exposición de los tres jóvenes talentos se complementará, durante el mes de julio, con encuentros protagonizados por personalidades relevantes del mundo de la cultura y la creación. Bajo el título MOP Talks, la primera edición trae a A Coruña a la escritora Milena Busquets (15 de julio), al fotógrafo británico Nick Knight (22 de julio) y al arquitecto inglés David Chipperfield (29 de julio).

Tanto las charlas como la exposición son gratuitas.