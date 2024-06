Los Lindbergh del futuro: “Vendí la ‘Play’ para comprar mi cámara”

La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) tiene nuevos huéspedes en A Coruña. Tras el paso de tres superdotados de la fotografía como Peter Lindbergh, Steven Meisel y Helmut Newton, ahora es el turno de tres jóvenes gallegos que sueñan con ser referentes. Umesh Graña, Alba Jiménez y Sofía Taboada protagonizan la nueva exposición Future Stories en el centro del muelle de Batería, que reabre sus puertas hasta el próximo 31 julio.

La Fundación MOP, que tiene asegurada su presencia en el puerto coruñés durante los próximos seis años con opción a tres más, en régimen de concesión, ofrece en el silo esta muestra colectiva que busca potenciar el talento emergente. Los tres artistas, graduados en 2023 en Artes Plásticas y Diseño en Fotografía por la Escuela Mestre Mateo, disfrutaron de una estancia de tres meses en Milán financiada por la institución. Allí recibieron clases en la Fondazione Sozzani y concibieron los trabajos que ahora presentan.

Los tres proyectos comparten pasión pero no temática. El de Alba Jiménez, titulado Glossy stems from an innate need for water, destaca por su luminosidad. “Tras una investigación, encontré un estudio de cómo los seres humanos se sienten atraídos por la luz y los reflejos del agua. Mis fotos, tomadas en Milán, giran en torno a esa temática”, describe. Esta joven de 22 años nacida en Poio aspira a trabajar en el mundo de la moda, por lo que la beca en Italia resultó una gran oportunidad: “Fue muy enriquecedor conocer de cerca el trabajo de personalidades como Alessia Glaviano o Chiara Nonino de Vogue”, cuenta.

Usher Graña también sueña con sobresalir en el mundo de la moda. Nació en Nepal, donde sacó su primera foto, y, de muy joven, vino a Santiago. En la ciudad compostelana comenzó a interesarse por la fotografía y una decisión cambió su vida: “Vendí la PlayStation para comprar mi primera cámara”, recuerda Graña. No la suelta desde aquellas y ahora presenta en el silo su obra Mixed feelings, que “busca representar los diferentes estados de ánimos de los seres humanos y también de las plantas”.

A la ourensana Sofía Taboada de 27 años le apasiona la fotografía conceptual. Su trabajo, titulado It’s a quite starry place, está cargado de simbolismo: “Habla sobre la muerte y la pérdida. Utilizo el desenfoque como uno de los principales recursos para transmitir nostalgia desde un marco poético y onírico”. Su proyecto nace de un desafortunado incidente: la muerte repentina de su pareja hace dos años. Un suceso que tuvo repercusiones en su arte: “Cambió mi forma de hacer fotos, comencé a sacar más en blanco y negro”, como bien ejemplifican las instantáneas de Sofía que cuelgan de las paredes del silo del muelle de batería.

Nueva librería y charlas

La reapertura del espacio expositivo trae otras novedades. El silo cuenta con una librería especializada en fotografía, moda, diseño y otras disciplinas artísticas.

Además, como complemento a la nueva exposición, la fundación estrena MOP Talks, un ciclo de conferencias con personalidades relevantes del mundo de la cultura y la creación. Los protagonistas de la primera edición son la escritora Milena Busquets (15 de julio), el fotógrafo británico Nick Knight (22 de julio) y el arquitecto inglés David Chipperfield (29 de julio). Tanto la entrada a la exposición como la asistencia a las charlas es gratis.

Desde su nacimiento en el año 2022, la Fundación Marta Ortega Pérez ha organizado en el puerto coruñés tres exposiciones de gran éxito: la de Peter Lindbergh, Steven Meisel y Helmut Newton. Esta última se clausuró el pasado 1 de mayo y recibió más de 130.000 visitas en seis meses.

Suscríbete para seguir leyendo