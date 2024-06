Médicos de familia, reunidos en A Coruña, prevén un verano “duro” en Atención Primaria y urgen a redistribuir recursos

Los médicos de familia pronostican un verano “duro” en el conjunto del sistema sanitario español y, sobre todo, en Atención Primaria, debido a los problemas que arrastra el primer nivel asistencial —entre ellos, el déficit de profesionales, la no cobertura de vacantes y el cierre de centros unitarios, con un único facultativo en plantilla— y a la falta de medidas para revertirlos. “Deberíamos aprender, de un año para otro, pero no es así”, consideró ayer la presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMG), la doctora Pilar Rodríguez Ledo, quien reconoció que, “a estas alturas, no hay ninguna medida con resultados inminentes”. En este contexto, la especialista gallega al frente de la SEMG urge a “redistribuir los recursos humanos”, así como a “compensar” y “reconocer” a los profesionales que trabajan más horas de las que les corresponden.

“La estructura es revisable y hay que priorizar con los medios actuales”, señaló la doctora Rodríguez Ledo, durante la presentación de los temas que centraron la primera jornada del 30º Congreso Nacional de Medicina General y de Familia, que reúne a más de 2.000 especialistas en A Coruña, y donde también demandó dotar de “tecnología suficiente” los Puntos de Atención Continuada (PAC).

Lo hizo acompañada del doctor Keith Albert Foo, responsable del Grupo de Trabajo de Medicina rural de la SEMG y presidente de la Sociedad Gallega de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Galicia), quien echó mano de los datos de un estudio reciente para describir la situación de los facultativos del primer nivel asistencial. Según ese documento, el 85% se encuentra satisfecho con su trabajo, sin embargo, el doctor Foo llamó la atención sobre el hecho de que seis de cada diez (60%) no cuenten con posibilidad de recurrir a la telemedicina o a sistemas informáticos para facilitar su trabajo. Destacó, además, que un elevado número de profesionales han de desplazarse “muchos kilómetros” sin tener una “contraprestación”.

"Columna vertebral" del sistema

Y es que, a pesar de que la medicina rural es la “columna vertebral que sostiene las áreas más vulnerables” ya que, sin estos profesionales, “muchas comunidades quedarían desamparadas, expuestas a riesgos innecesarios” y “con un acceso reducido a servicios esenciales”, en ocasiones “trabajan en condiciones adversas, con recursos limitados y en aislamiento profesional”, lamentó el responsable del Grupo de Trabajo de Medicina rural de la SEMG y presidente de la SEMG-Galicia, quien insistió, además, en que, en España, la medicina rural se enfrenta a un desafío significativo debido a la inminente jubilación de una gran parte de su personal.

Jubilación inminente

“Actualmente, se estima que hay entre 11.000 y 15.000 médicos rurales en todo el país. Sin embargo, unos 4.500 de ellos se jubilarán en los próximos cinco años, lo que representa casi un tercio del total”, estimó el doctor Foo, antes de detallar otros desafíos a los que se enfrenta la Medicina de Familia en el ámbito rural, como el importante envejecimiento poblacional y la gran dispersión geográfica; la percepción de aislamiento profesional y formativo; la escasa incorporación de nuevas tecnologías en los centros de salud rural; y el poco reconocimiento y mejora de las condiciones laborales acompañada de incentivos económicos. “Y el mayor escollo, la falta de relevo generacional”, hizo hincapié el presidente de la SEMG-Galicia.