Rod Stewart en la ciudad de los mitos

Otro grande del rock hace parada en A Coruña. Desde hace 31 años, cuando el Concierto de los Mil Años trajo a Riazor a leyendas de la música como Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, The Kinks, Robert Plant, Neil Young o Bob Dylan, la ciudad ha abierto sus grandes recintos o prestado sus espacios a las actuaciones de nombres de primera fila, unos más venerados que otros, con distinta fidelidad en su legión de seguidores, y con carreras musicales que alcanzan hasta las siete décadas. Después de aquellos vinieron —o siguieron viniendo— Sting, John Mayall, Eric Burdon (los tres también en el inigualable macrofestival del estadio), Patti Smith, Ringo Starr o Van Morrison. En diciembre, el que firmará el libro de oro de los artistas que han pasado por el Coliseum será Rod Stewart.

El músico británico, que en enero de 2025 cumplirá 80 años, actuará en A Coruña el próximo 15 de diciembre como parte de la programación de conciertos de O Gozo Festival 2024, y subirá por primera vez en su larga carrera, que comenzó a mediados de los años sesenta, a un escenario en Galicia. En 2023 tocó en Madrid y O Gozo Festival trató de contratarlo para A Coruña en una fecha del verano. La organización difundió ayer que las entradas para el Coliseum saldrán a la venta en los próximos días.

Con Rod Stewart ocurre que la huella que ha dejado una discreta trayectoria discográfica desde los ochenta del siglo pasado ha empañado el rastro perenne, mucho más brillante, que corresponde a su primera década y media de oficio musical. En aquel periodo lejano su pertenencia a la Jeff Beck Group y a los Faces reveló a Roderick David Stewart (Londres, 1945), como un atrevido solista de voz gastada y arenosa, hábil en la seducción vocal y corporal gracias a un sentido de la interpretación que conjugaba la intensidad y la provocación, entre la juerga y el gamberrismo.

Al tiempo que los Faces, donde coincidió con los también grandes Ronnie Wood y Ronnie Lane, emergían como una de las más auténticas fusiones de rock, folk y blues de comienzos de los setenta, Stewart trazó en paralelo las primeras etapas de un camino en solitario que apenas se separaba de los raíles por los que corrían los Faces. Un septeto de álbumes inmaculados entre 1969 y 1976, en especial Gasoline Alley, Every picture tells a story y Atlantic crossing, registró la mejor versión de Rod Stewart, con canciones que no han dejado de estar en ninguno de sus conciertos: Maggie May, You wear it well, Mandolin wind, Reason to believe, Sailing...

El éxito ganado entonces lo agrandó con otras apuestas que oscilaron hacia el pop (espectacular el alcance que tuvo Da ya think I’m sexy?), pero en discos cada vez más olvidables. En este siglo ha firmado cinco volúmenes que repasan en clave crooner el cancionero americano, recursos cómodos con los que el músico se ha acomodado y consolidado su fortuna. Pero siempre que ha vuelto a escena, aún ha temblado, en algún momento, la llama de su esencia rockera.

Programa del festival

Rod Stewart en A Coruña será el colofón al segundo festival Gozo, según explicó ayer David Lago, director de Sweet Nocturna, la promotora del evento. Tras el concierto de The Warning el pasado 6 de abril, se subirán al escenario el próximo 18 de junio, en el Coliseum, la banda Queen of the Stone Age, con Bala como teloneros; y el 27 de junio, también en A Coruña, será el turno de Maná, para el que las entradas se agotaron en menos de 24 horas.

Uno de los platos fuertes tendrá lugar en Santiago, en el Monte do Gozo, el 6 de julio, en una jornada en la que actuarán Ed Sheeran, Bomba Estéreo, Milky Chance, Mon Laferte, Angelina Mango y Fillas de Cassandra. En Vigo, la cantante de folk Loreena McKennit actuará el 10 de julio; mientras que para los amantes de la música electrónica, el 13 de julio, también en el Monte do Gozo, será el turno de los DJs BBF, Armin Van Buuren, Claptone, Hardwell, Fedde Legrand, Marshmello, Koro Lova y Timmy.