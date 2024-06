La agenda inmediata de Rey incluye Nostián, las terrazas y un plan para recintos deportivos

Se cumplen cinco años desde que el PSOE llegó a María Pita de la mano de Inés Rey y la alcaldesa mira al futuro, hacia 2025, con asuntos pendientes que quiere dejar zanjados “antes de final de año”. En un encuentro con medios, ayer en el Palacio municipal, la regidora aseguró que en los próximos seis meses se resolverán varias cuestiones: el contrato de la planta de Nostián, la ordenanza de las terrazas, la licitación de la redacción de los pliegos del transporte urbano, la puesta en marcha de un plan director de instalaciones deportivas o la constitución de la sociedad gestora de la Ciudad de las TIC.

Resumió que “los cinco años de modernizaciones” que ha vivido la ciudad desde que cogió el bastón de mando en 2019 se basaron en tres ejes: “dinamización económica, bienestar social y fomento y promoción de la ciudad”. Así, dijo, logró que A Coruña saliese de la “parálisis” para ser “referencia indiscutible del noroeste peninsular al nivel de las grandes ciudades europeas”.

Rey puso el foco en el “cambio en la movilidad urbana”, con las peatonalizaciones de calle Compostela o Alcalde Marchesi y el crecimiento de BiciCoruña, que ya supera el medio millón de usos. Sobre el contrato del bus, que finaliza este diciembre, aseguró que su “compromiso” es sacar a licitación la redacción de los pliegos “antes de que acabe el año”, aunque hace poco dijo que quizá haya que prorrogar el contrato con Tranvías mientras se resuelven los diferentes trámites.

Otro contrato pendiente es el de la planta de residuos de Nostián. En varias ocasiones se dijo que su licitación era “inminente”, pues el servicio se presta en precario desde septiembre de 2019, pero ahora Rey se marca diciembre como límite.

En el apartado de infraestructuras, destacó la “colaboración con otras administraciones” para sacar adelante proyectos como “la pasarela de Pedralonga, la intermodal, el acceso ferroviaria a punta Langosteira o el hospital”. Y recordó que consiguió que “la Xunta trate a A Coruña como se merece”.

Sobre obras, manifestó que antes de 2025 se licitarán las obras del mercado de Santa Lucía para que acoja un centro de salud y un centro cívico. El proyecto de reforma que ganó el concurso se anunció hace un año.

No se olvidó de citar los “dos proyectos principales tecnológicos”, que son la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y la Ciudad de las TIC. Sobre esta última avanzó que en los próximos seis meses “se constituirá la sociedad gestora”, prevista desde 2021.

Antes de final de año pretende definir la ordenanza de terrazas, para lo que se reunirá “con el sector en los próximos meses”, y quiere iniciar la redacción del Plan Municipal de Inclusión, que figura en su pacto con el BNG. Además, comentó que acabará este 2024 la obra de promoción pública de Marqués de Pontejos, cuyas obras se adjudicaron en septiembre de 2022 y tendrían que haber acabado el año pasado.

Inés Rey anunció un “plan director de instalaciones deportivas” con el objetivo de “mejorar la red de espacios para uso de los clubes de la ciudad”. Se comprometió también a sacar a licitación la gestión de los centros deportivos de San Diego, pendiente desde hace cuatro años, y O Castrillón, que funciona con un contrato provisional.

Otros de los deberes por hacer antes de que acabe el año son presentar el Plan de parques infantiles 2025-2030 para que “haya un parque infantil a menos de diez minutos de cada familia”, detalló la alcaldesa, que también espera constituir los órganos del Plan Estratégico 2030-2050.

Inés Rey manifestó que A Coruña ha logrado convertirse en “capital económica, social y cultural de Galicia”. Gracias en parte, defendió, al “trabajo conjunto” de su equipo, pero también “con la oposición, con otras administraciones y con los vecinos”. “Prometí diálogo y amabilidad y creo que cumplí”, declaró.

En este tiempo, insistió, la ciudad mejoró en “bienestar social”, con nuevos espacios para jóvenes y la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, y celebró el “cambio en la estrategia turística” que permite a A Coruña “formar parte de giras internacionales de grandes artistas”.

Miró al pasado para recordar hitos como “el desalojo del poblado de A Pasaxe” o “la recuperación de la casa Cornide”, pero también mira hacia el futuro porque, avisó, tiene “ambición”. “Queda mucho trabajo por delante. Todavía es posible mejorar la gestión y la velocidad”, apuntó.

Para Inés Rey, hay proyectos clave que están a punto de hacerse realidad: la reforma de San Andrés y de los Cantones —esta última anunciada la semana pasada como fase cero de la integración del puerto en la ciudad—, el plan de vivienda 2024-2030, el polígono de Visma o la renovación del mercado de Monte Alto. Además, tildó como “histórico” el acuerdo de Coruña Marítima, que definirá la reordenación de los muelles interiores. “Este mes se aprobará la creación de la comisión en la que participarán representantes de todas las administraciones implicadas”, concluyó.

PP y BNG denuncian la “desatención” del Gobierno local al “día a día” de la ciudad

La oposición denuncia la “desatención” del Gobierno local al “día a día” de la ciudad y le reprocha, tras el balance, que todavía hay muchos asuntos pendientes que resolver. El PP recuerda que “cuando Inés Rey hizo balance de sus primeros cien días del actual mandado, se limitó a hacer anuncios de los siguientes cien porque no tenía nada que destacar” y ayer, critica, “ha vuelto a hacer los mismos anuncios para los próximos seis meses”. Los populares aseguran que en el último año, la regidora “no ha pisado los barrios, no ha ejecutado las inversiones, no dialoga ni con vecinos, ni con la oposición ni con los ayuntamientos limítrofes”. “Es la alcaldesa que ha recibido más protestas vecinales en la calle y que no gestiona el día a día de la ciudad porque siguen los mismos problemas de inseguridad, suciedad o falta de mantenimientos”, indican. También el BNG protesta por la “desatención del día a día”. Critican, además, que hay una “falta de impulso” en varios asuntos: “Nostián, el desarrollo del área metropolitana o la mejora del transporte público urbano”. Los nacionalistas creen que hay una “excesiva concentración de las competencias en pocas manos” y aseguran que existen “concejales de primera y de segundo”. Apuntan que hay una “ausencia de una política cultural que atienda el tejido de base” y lamentan la “lentitud en el cumplimiento de los compromisos del acuerdo de investidura”.

