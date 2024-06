“Yo creo que guiarse por el corazón es el camino correcto”

El coruñés Taïn ha dejado atrás su proyecto Alem BTF para lanzar Amor subterráneo, de la mano de Esmerarte, un disco lleno de sentimientos y de verdades. Está feliz con esta nueva etapa, dispuesto a ayudar a otros con su música y deseando hacer directos.

¿Qué nos espera dentro de Amor subterráneo?

Indagar en las relaciones humanas, cómo son idealizadas al principio y cómo tratar de eternizar estas mismas relaciones. Dentro de este álbum también hablo de la cotidianidad que existe entre las relaciones interpersonales. Creo que de las condiciones más desfavorables pueden surgir cosas bellísimas como por ejemplo de la oscuridad, que en ella nacen las raíces y acaban surgiendo flores y cosas bellísimas.

¿Hay mucho de usted, de su experiencia y de sus relaciones, en esas canciones?

Claro, al fin y al cabo estas letras son muy transparente. Es como una definición de mí, una extensión de lo que siento, de mis vivencias, de mi forma de ver el mundo, de tratar con la gente y de las preocupaciones que tengo a la hora de mantener relaciones con otras personas.

Los dos primeros adelantos del disco han sido Protagonista y Contigo. Parecen las dos caras del amor.

Podría ser. Una está escrita desde la ira, desde ese sentimiento de rechazo,

tanto hacia uno mismo como hacia la otra persona, el sentimiento del duelo, y la otra, Contigo, es completamente lo contrario, es como si fuese una carta de amor, es el sentimiento puro reflejado en una canción.

¿Cómo dejó atrás su proyecto como Alem para iniciar este nuevo camino musical?

Surgió como algo natural, la verdad. Desde el principio, siempre tuve como una tendencia melódica a la hora de hacer canciones, que eso evoluciona hasta el día de hoy. La verdad es que en la esfera del rap, antiguamente por lo menos, eras como menos rapero y estaba mal visto desarrollar tu estilo entonando y hablando de sentimientos, cantando. Yo creo que fue un cambio guiado por la magia de hacerle caso al corazón y a la intuición y dejándome llevar por la creatividad, las ganas de hacer música y de descubrir instrumentos, de poder manipularlos yo mismo y explorarme a mí y explorar al resto.

Entiendo que no es fácil en esta industria.

A mí me resultó fácil porque, al fin y al cabo, siempre he sido una persona bastante sensible. Siempre me he hecho bastante caso a mí mismo y no me he dejado influenciar mucho por los prejuicios de los demás. De hecho, siempre intento educar a mis amigos cuando hacen algún mal comentario o cuando, por ejemplo, me compro ropa de chica. Es algo normal. Yo creo que guiarse por el corazón es el camino correcto.

¿Hace canciones sin filtros?

Cuento y reflejo literalmente lo que soy, mis preocupaciones y mi día a día. Haciendo eso quiero acercarme un poco a la gente, quiero decirles que no están solos y que sé lo que les abruma. Quiero ayudarles.

¿Cómo ha sido trabajar con Juan de Dios, compañero musical de Xoel López y productor de Amaral?

Cuando llegué a su estudio, la verdad es que estaba bastante nervioso. No sabía lo que me iba a encontrar. Fue muy fácil trabajar con él porque es una persona de una calidad humana increíble. Ha sido un aprendizaje. Me ha apadrinado, por así decirlo.

¿Qué otras bandas escucha o qué lee que le sirve de inspiración?

Musicalmente me gusta mucho fijarme en la sonoridad que tiene Arde Bogotá, en la estética que tiene y la forma de interpretar de Maneskin. Me gusta mucho la lírica de Olivia Rodrigo. En literatura, me gusta mucho leer eso a Miguel Hernández y libros de construcción personal como Libera tu magia. Este libro me ayudó a la hora de escribir este EP. Me hizo pensar que no hay filtros y que todas las canciones son buenas siempre y cuando hablen de ti.

Con Alem fue telonero en el Coliseum. ¿Ya está pensando en los directos para presentar este álbum?

Correcto. Teloneé a Trueno en el Coliseum. Afronté esto con bastante nervios, pero salió bastante bien. Era mi primera gran actuación. Sobre el nuevo disco, ya estamos trabajando en hacer esta propuesta y la verdad es que

me gustaría hacer un directo bastante rompedor, que pase por todas f

ases. Lo bueno de este disco es que surfea muchas olas.