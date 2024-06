A la venta las últimas entradas para ver a Queens of the Stone Age en el Coliseum

El Coliseum de A Coruña se prepara para recibir a la banda de rock californiana Queens of the Stone Age este próximo martes 18, en la que será su primera actuación en Galicia, un concierto que se enmarca dentro de su gira mundial ‘The end is Nero’. La formación liderada por el cantante y guitarrista Josh Homme interpretará ante el público coruñés éxitos como ‘No one knows’, ‘Go with the flow’ y ‘Make it wit chu’. Y antes, estará sobre el escenario del Coliseum el dúo coruñés Bala para presentar su último disco, ‘Bestas’.

El Concello indica que todavía pueden adquirirse las últimas entradas para el concierto en la plaza de Ourense y a través de Ataquilla a partir de 50 euros. “Será una gran oportunidad de ver a la banda californiana fuera de festivales este verano, con varias citas confirmadas en Europa”, señala el Ayuntamiento.