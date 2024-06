“El 80% de los clubes deportivos de España está todavía sin digitalizar”

El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia concedió la pasada semana el Premio Iniciativa Emprendedora 2024 a dos empresas de A Coruña: Cluber e Ipglobal. Ambas, con relación directa: Cluber es una compañía participada por Ipglobal. La primera de ellas nació en 2018 de la mano de cuatro amigos y se centra en facilitar la gestión administrativa a los clubes deportivos a través de una app. La segunda afloró en 2003 y funciona como una incubadora de talento. Es decir, centra sus esfuerzos en crear desde cero y orientar start ups con potencial de crecimiento. La mayoría de competiciones deportivas han clausurado la temporada o están próximas a finalizarla. Cluber se encuentra estos días en la etapa de cerrar el curso deportivo actual y planificar el siguiente. Su CEO, Diego López, atiende a LA OPINIÓN entre dicho ajetreo.

¿Cómo valoran las funcionalidades de Cluber los directivos de los clubes?

Les atrae que puedan poner en automático lo que puede ir en automático. Básicamente, la gestión de datos, inscripciones, cobros, eliminar los impagos… Todas las gestiones manuales, ahora las automatizan. Entonces, lo que más valoran es que pueden dedicarle más tiempo a la gestión deportiva y social, que es el fin del club. El 97% de ellos está ahí por amor al arte, entonces la app les permite tener el club organizado.

Según sus datos, 700.000 usuarios utilizan a diario su app. ¿Hay margen de crecimiento?

Hay muchísimo margen porque casi el 80% de los clubes en España están sin digitalizar. En otros países, los porcentajes son similares. El deporte base mueve al año millones y millones de personas, con lo cual es un mercado que está en crecimiento desde el punto de vista de la digitalización.

¿A qué se refiere con digitalizar?

No es que tengan una web o que utilicen Excel. Eso ya es un estándar. Con digitalizar me refiero a automatizar procesos, que tengan un lugar común donde conectar con su masa social. Es decir, que todo esté centralizado.

¿Cómo valora esta última temporada deportiva?

Fue muy buena. Multiplicamos por tres nuestro tamaño y nuestra capacidad para desarrollar un mejor producto. También notamos que los clubes están más por la labor de digitalizarse. Es consecuencia de la pandemia, aunque parezca que queda lejos, porque a los clubes deportivos les afectó mucho en su economía y actividad. También ayudan las iniciativas de la administración pública que van muy enfocadas a la digitalización. Cuentan con más de 1.000 clubes en cartera.

¿Cuál es su objetivo de cara a la temporada que viene?

Doblar esa cifra. Pero, sin duda, el objetivo principal es que los clientes actuales estén satisfechos con Cluber.

Para el deporte coruñés, fue un año de éxitos. Por ejemplo, el ascenso a ACB del Básquet Coruña, que es su cliente. ¿Mantienen el contrato para la temporada que viene?

Sí. De hecho, ya empezaron a hacer todas las renovaciones e inscripciones de la base.

¿Es A Coruña un buen lugar para emprender?

A mí me parece maravilloso. Aquí se juntan muchas cosas: hay un gran talento, hay empresas muy punteras en el sector tecnológico y la calidad de vida es descomunal. Además, hoy en día está todo conectado on line, no hace falta estar en Madrid para hablar con un fondo de inversión.

¿Qué consejo le daría a alguien que quiere emprender?

Que se centrase exclusivamente en conseguir facturación desde el primer día. Si pones el foco en conseguir a tus primeros clientes para obtener facturación y dar un servicio, el resto viene solo.

