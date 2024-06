“Ser emprendedor no mola tanto cuando no tienes vacaciones en todo el año”

El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia concedió la pasada semana el Premio Iniciativa Emprendedora 2024 a dos empresas de A Coruña: Cluber e Ipglobal. Ambas, con relación directa: Cluber es una compañía participada por Ipglobal. La primera de ellas nació en 2018 de la mano de cuatro amigos y se centra en facilitar la gestión administrativa a los clubes deportivos a través de una app. La segunda afloró en 2003 y funciona como una incubadora de talento. Es decir, centra sus esfuerzos en crear desde cero y orientar ‘start ups’ con potencial de crecimiento. El CEO de Ipglobal, David Bello, recibe a LA OPINIÓN en las oficinas de la empresa, situadas en el edificio de la Casa del Agua. A día de hoy, su empresa del sector tecnológico cuenta con doce compañías participadas que suman 22 millones de facturación acumulada en el último año.

Aseguran que seis de cada ocho empresas por las que apuestan tienen éxito. ¿Cuál es la receta?

Pelear. Nosotros nos ajustamos al momento en el que se encuentra la start up. Si está para escalar, le metemos dinero para escalar. Pero si aún no está preparada, se sigue con el pico y la pala rompiendo piedra.

En el mundo tecnológico, ¿una buena idea garantiza el éxito?

Para nada. Te regalo diez ahora mismo. Lo importante es la ejecución. Tener la idea es fácil, lo difícil es tener las habilidades para sujetar todas las pelotas a la misma vez. Tienes que ser bueno en la parte técnica, tener acceso al capital, saber hablar con inversores… No todo el mundo tiene la capacidad para ser emprendedor. Por eso, muchos de los programas de ayuda de la administración no van a cumplir las expectativas. Decirle a la gente: ‘Sé tu propio jefe’ y demás, es solo contarle una parte de la película. Cuando tienes que hacer las liquidaciones, pues igual no mola tanto ser emprendedor. O cuando no tienes vacaciones.

El Camino de Santiago no para de batir récords. La app Pilgrim, participada por ustedes, trabaja en este sector y alcanzó los seis millones de euros de facturación. ¿Tiene margen de mejora?

Cuando atacas a mercados españoles, si lo haces bien llega un momento en que es muy difícil seguir creciendo al estar cerca del tope del negocio. Pilgrim es todo lo contrario. Hay un negocio en cada país del mundo. Ahora mismo el tráfico es un 50% internacional y creo que hay bastante más demanda fuera de nuestras fronteras. Por eso, yo veo a esta compañía por encima de los 25 millones de euros.

También está en boga la Inteligencia Artificial. Ya cuentan con una empresa que se lanzó a este mundo: Embermind. ¿Cuáles son los beneficios de esta herramienta en plena efervescencia?

Muchos, depende del caso de uso. Nosotros tocamos varios. A rasgos generales, fomenta la automatización, el ahorro de costes y la eficiencia. El cambio que viene con la IA es más grande que internet o el fuego. Es más grande que cualquier avance de la historia de la humanidad.

¿A Coruña es el principal polo de emprendimiento tecnológico de Galicia?

Absolutamente. Hay muchísimo talento. Hay una network muy potente, que viene de hace muchos años. Hay un ecosistema muy fuerte con empresas muy potentes, como Netex o Corunet, por ejemplo. Vigo sería la siguiente y veo descolgadas a Lugo y a Ourense. En España, el líder claro es Málaga. Tiene todos los ingredientes necesarios, como el acceso al talento.

¿Qué debería mejorar A Coruña?

El esfuerzo necesario para levantar capital en Galicia es el mismo que en Barcelona o Madrid. Lo que pasa es que si allí levanto 500.000 euros, aquí 100.000. No están suficientemente capacitados los fondos de capital riesgo de aquí frente a los que hay en esas dos ciudades.

