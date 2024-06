La policía interviene en el 30% de denuncias por violencia machista, un 142% más que en 2023

La intervención directa de policías en casos de violencia machista en la ciudad y su área ha aumentado notablemente en el primer trimestre, un 142%, en relación al mismo periodo del año pasado. El Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local tuvieron protagonismo en 92 situaciones de violencia de género que derivaron en una denuncia presentada en los juzgados de violencia sobre la mujer del partido judicial de A Coruña (tres de cada diez), frente a los 38 casos con intervención policial de los tres primeros meses de 2024.

Los datos actualizados que acaba de publicar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reflejan esta evolución, que para la responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Galicia, María Debén, “es positiva” porque demuestra “un incremento paulatino de la sensibilización social de la sociedad, en general, y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado”.

Debén, que desde 1986 trabaja en el ámbito de la atención a las víctimas de violencia machista, asegura que “ningún tiempo anterior fue mejor” al referirse a la “mejora del sistema” de protección hacia las mujeres que denuncian violencia machista, pero es crítica respecto a otros sectores que participan en la detección de casos: “Los policías son los mejores colaboradores en la lucha contra la violencia, se les ha dado la mejor formación. Pero en otros ámbitos tiene que haber un mayor esfuerzo, porque desde 2013 han fallecido 60 menores y han quedado huérfanos más de 400 niños. ¿El sistema educativo y el sistema sanitario no detectaron esto?”.

Los datos del TSXG muestran en la comparativa anual que en A Coruña se han registrado prácticamente el mismo número de denuncias por violencia machista en el primer trimestre: 306 en 2023 y 302 en 2024 (217 de nacionalidad española y 86 extranjeras), con nueve menores tutelados por violencia de género. Este año, 155 denuncias surgieron de la propia víctima, frente a las 240 entre enero y abril del año pasado.

Sigue siendo baja sin embargo la cifra de denuncias que parten de familiares, allegados o vecinos de las víctimas (cuatro el año pasado, tres este), y Debén insta a que el acompañamiento a las mujeres agredidas sea “sensato” en los casos en los que a la víctima le cuesta denunciar.

“Es muy positivo que los amigos y el entorno se conciencien de la problemática. Pero no perdamos la perspectiva: sin la intervención de la víctima no hacemos nada. Hay que ser más prudente con ella, ofrecerle acompañamiento, servicios… Si no, se produce el efecto contrario al que se quiere. El principal problema es que las víctimas se sientan solas en esos ámbitos”, explica.

Los juzgados gallegos recibieron entre enero y abril 19 denuncias al día por violencia de género. En total, se presentaron 1.724, frente a las 1.747 del mismo periodo de 2023, lo que supone un descenso de un 1,3 %. La gran mayoría (1.347) fueron presentadas por la víctima, una cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias interpuestas por terceras personas: los familiares formalizaron 13, mientras que 79 se recibieron por partes de lesiones recibidos directamente, 29 por servicios de asistencia y terceros, y 256 por intervención directa de la policía.

Los juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales dictaron en el primer trimestre del año en procesos de violencia de género 584 sentencias, de las cuales 488 (el 83,5%) fueron condenatorias. Los juzgados de menores enjuiciaron a tres personas por delitos relacionados con violencia sobre la mujer.

Debén apunta que en Galicia hay en la actualidad 5.128 mujeres protegidas “en distintos niveles” por las fuerzas y cuerpos de Seguridad estatales, de las que 2.359 son de la provincia de A Coruña. Añade que en la comunidad, a través de Atenpro, un servicio telefónico continuo de atención y protección para víctimas de violencia de género, se han atendido en lo que va de año a tantas mujeres como en todo 2023 en Galicia, más de 700.

Que estas cifras aumenten con los años no implican un empeoramiento de los servicios de protección, “sino al contrario”. “Son datos muy significativos porque reflejan que el sistema funciona pese a las cifras demoledoras”, concluye. “Hoy hay más atención psicológica, más información y más formación. Y más concienciación en muchos sectores”.

