Siete ciudadanos de Mali denuncian problemas para pedir protección en A Coruña

Son siete ciudadanos de Mali. Llegaron a España el pasado 23 de noviembre huyendo de la guerra de su país, a Tenerife y junto a otras 43 personas de su país, y desde allí se desplazaron a otros puntos del país. Los siete que están en A Coruña piden desde entonces Protección Internacional de Asilo, algo que ya tienen los demás compatriotas. Pero la Oficina de Asilo de la ciudad aún no les ha atendido. Hasta hoy, día en que convocaron a los medios delante de la Jefatura Superior de la Policía en Galicia, en la avenida do Porto, para denunciar su situación de abandono.

Los siete malienses, de entre 20 y 30 años, han explicado ante los medios, con ayuda de un intérprete, Seidy Diaby, la situación en que se encuentran, "preocupados por la no obtención de asilo". "No dormimos bien, no tenemos apetito. No nos sentimos bienvenidos". Aseguran que "hay compañeros" de Mali que viajaron con ellos "en la embarcación" que ya han conseguido la protección internacional, pero ellos siguen esperando.

Entre hoy y mañana tienen cita para iniciar los trámites, pero estos pueden demorarse más de medio año desde la manifestación de voluntad, explicaron.

Recuerdan, a través de su intérprete, que Mali "está en guerra desde 2012, pero ahora mismo es la más grave de África", razón por la que se encuentran en España.

Allí, indican, "hay muchos ataques, queman las cosechas, roban el ganado y secuestran a hombres jóvenes para obligarlos a combatir en sus grupos terroristas".

Por ellos los jóvenes han solicitado tanto "a la Delegación del Gobierno" como a la "oficina de asilo de A Coruña" que "tengan en cuenta" su situación para agilizar los trámites, ya que lo único que quieren es "poder trabajar".

Estos siete ciudadanos malienses cuentan con la ayuda de la ONG Accem y acuden a clases de español mientras esperan resolver cuanto antes su situación.