“Hacer aquí el Congreso de Informática reconoce la potencia del sector en A Coruña”

El pasado lunes comenzaron los congresos sectoriales que realizan en torno al Congreso Español de Informática, cuyo plenario se reunirá hoy y mañana en Palexco. La organización corre a cargo de la Facultad de Informática de la Universidade da Coruña, una de cuyas profesoras, Nieves Rodríguez Brisaboa, es copresidenta del comité que dirige el congreso. Destaca que es la primera vez que esta cita se desarrolla fuera de una gran ciudad española y que se hace en A Coruña a causa del gran prestigio que tiene su facultad y su sector empresarial informático, al que responsabiliza también de que se haya instalado aquí la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia).

¿Qué trascendencia tiene para A Coruña un congreso que se celebra cada cuatro años y al que acuden más de mil personas?

Enorme. Esto no es un congreso, sino una federación de congresos sectoriales de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquinas, de videojuegos, visión por ordenador, gráficos por ordenador... todo lo que se pueda imaginar. Cada una de esas comunidades tiene su propio congreso, con entre cincuenta y doscientas personas, pero se decidió que para tener impacto en los medios, una vez cada cuatro años nos federáramos y lo hiciéramos todos juntos. Para ello se creó la Sociedad Científica Informática de España, que auspicia una vez cada cuatro años este congreso. Hasta ahora se había hecho siempre en ciudades grandes, porque una del tamaño de A Coruña se consideraba que no iba a poder albergar un congreso de tantísima gente. Para nosotros haber conseguido traer el congreso ha sido muy importante y se debe al reconocimiento cada vez mayor de la Facultad de Informática en la escena estatal, que viene reforzado por la concesión de la Aesia, la apertura de la Ciudad de las TIC, nuestro ecosistema empresarial informático y la potencia de Galicia con sus tres facultades de Informática de A Coruña, Santiago y Vigo.

¿Puede decirse que A Coruña es una potencia en el campo de la informática?

Vamos a decir que la de A Coruña es una de las facultades de Informática más reconocidas del Estado, lo cual es un gran éxito, dado que la Universidade da Coruña es pequeña si nos comparamos con las de Valencia o Cataluña. Este es además el primer Congreso Español de Informática en el que tendremos en la inauguración a un ministro, lo que es una demostración de la relevancia que tiene.

Menciona la Aesia y la Ciudad de las TIC. ¿Son dos factores que van a contribuir de forma decisiva a que el papel de la informática en A Coruña sea aún más relevante?

Con seguridad. El Cluster TIC, que engloba a todas las empresas de este sector en la comunidad autónoma, ha hecho un trabajo de investigación relevante, al igual que el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación de nuestra universidad, así como las facultades de Informática gallegas y, por supuesto, la Aesia. El que se haya instalado aquí es un reconocimiento a nuestra potencia, al igual que el que venga aquí este congreso. Todos estos factores van a ser un paso muy importante hacia adelante en impulsar el desarrollo de las nuevas tecnologías en Galicia, que es fundamental porque es evidente que todos los sectores económicos van a estar atravesados por una tecnología facilitadora que es la informática.

¿La presencia de profesionales de campos tan diferentes dentro la informática favorece el intercambio de ideas y proyectos?

Por supuesto, ese es el objetivo que se perseguía. En estos momentos no se puede hacer robótica sin visión por ordenador, ni esta sin inteligencia artificial. No se puede hacer un buen sistema de toma de decisiones si no hay detrás una buena base de datos y para eso hace falta mucha ingeniería de software, con lo cual todos los sistemas se integran para dar soluciones a cualquier problema. El que tengamos una oportunidad de hacer esta fertilización cruzada entre comunidades científicas es de enorme importancia. Las conferencias plenarias del congreso son muy transversales, una sobre valores éticos en la inteligencia artificial y la informática y la otra sobre el impacto de nuevas tecnologías en el sector médico, con especial relieve en los robots asistenciales. Son sistemas complejos, con mucha ingeniería del software por detrás, con mucha acumulación de datos gestionados, con mucha inteligencia artificial y con visión por ordenador. Son sistemas complejos que integran muchas tecnologías diferentes dentro de la informática.

¿Está prevista dentro de las actividades del congreso a la Ciudad de las TIC?

Lo pensamos, pero era imposible. La acumulación de actividades es tan brutal que era imposible, aparte de que mover a mil personas es muy difícil. La gran jornada central del congreso, en la que vamos a estar juntos los 1.100 participantes en Palexco, será este miércoles y ahí es donde tendremos la inauguración, aunque llevemos ya desde el lunes trabajando, porque este es un congreso al que se viene a trabajar, a contar lo que se ha hecho y a intercambiar ideas. Están todas las aulas de la facultad llenas de grupos grandes, pequeños y medianos haciendo presentaciones de trabajos y debates sobre ciertos temas, esto no es un congreso en el que se viene a escuchar a los popes, sino de trabajo real.

Pero no será descartable que se haga algún contacto que favorezca el acercamiento de alguna empresa a la Ciudad de las TIC.

Por supuesto, de hecho tenemos diferentes empresas que nos esponsorizan y a las que hemos dado pases para asistir a todas las sesiones del congreso. Están aprovechando para hacer contactos, ver lo que se hace, ver por dónde van los retos de investigación y qué problemas relevantes están resueltos.

Parece que estamos viviendo un momento muy dulce en A Coruña del sector tecnológico y este congreso es la última noticia positiva por el momento.

Hay una verdadera eclosión de la Informática en toda España, pero en A Coruña la trayectoria de 25 años de la facultad haciendo un trabajo riguroso, serio y con dedicación de todos los profesores e investigadores ha permitido que se nos visibilice mucho y que hayamos formado generaciones de muy buenos profesionales. Hay un Premio Nacional de la Sociedad Científica Informática de España y somos dos los profesores de esta facultad que lo hemos recibido. En el Ministerio de Ciencia e Innovación se utiliza a personas que salen de las diferentes universidades para hacer la gestión del Plan Nacional de I+D o la evaluación de currículos de profesores informáticos, y en esta facultad hay cinco profesores que hemos estado en algún momento en la presidencia de alguno de los esos comités, lo que son reconocimientos al extraordinario nivel que tiene nuestra facultad.

