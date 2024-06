El STL afirma que incumplirá los servicios mínimos de limpieza viaria por ser excesivos

El sindicato mayoritario en la concesionaria municipal de limpieza viaria, el STL, se reunió ayer con la empresa para negociar una solución a la huelga que ha convocado y empezará el día de San Juan, 24 de junio. La reunión se saldó sin acuerdo, y el sindicato protesta por los servicios mínimos que propone la empresa, de “más del 80% de la plantilla”, y afirma que los denunciará y, si se decretan, “los trabajadores no cumplirán” estos “por vulnerar el derecho a la huelga”. También afirman que, aunque están dispuestos a nuevos encuentros, están “convencidos plenamente de que no va a haber más”.

El STL, que está siendo investigado porque, según la Policía Nacional, varios de sus directivos participaron en una “trama criminal” para cobrar mordidas a los trabajadores y lucrarse con contratos de concesionarias municipales, es también mayoritario en la empresa de la recogida de basuras, Prezero, donde también ha convocado una huelga a partir de San Juan. Hoy se reunirá con la compañía, pero afirma que el Concello no enviará un representante a la cita, como habían pedido. El Gobierno local no ha querido realizar declaraciones a este diario sobre el asunto. El STL también señala que en Prezero no les han asegurado que enviarán “un mando que tenga la capacidad para tomar decisiones”.