¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 21 de junio

Cita futbolera en Marineda

Marineda pone en marcha, hasta el 4 de julio, el evento Tiki Taka City, con propuestas como duelos de caños o fútbol freestyle.

Marineda City

Baños deArteixo, 43

Presentación en Santos Ochoa

19.00 horas. Cristina Barreiro presenta en Coruña su libro Bee. Beatriz de Sajonia-Coburgo, una princesa victoriana en España.

Librería Santos Ochoa

Teresa Herrera, 3

Jornada sobre emigración en Cuba

19.30 horas. Conferencia A Coruña e o correo con América, s. XVIII e XIX, del experto postal Andrés García Pascual.

Circo de Artesáns

San Andrés, 36

Directos no Castelo en San Antón

21.00 horas. Los grupos O Conto de Sempre, Experimento Basement, Roda Door, Ardi Jazz, Hell’s Heaven y Nuclear Waste, en el ciclo Directos no Castelo.

Castillo de San Antón

Concierto benéfico de Prime Ministers

22.00 horas. Concierto benéfico para la Liga Reumatológica Galega del grupo de versiones Prime Ministers.

Garufa Club

Riazor, 5

Concierto de Rockers Go To Hell

22.30 horas. La banda Rockers Go To Hell amenizará la noche en Mardi Gras con su rock and roll primitivo de los años 50.

Mardi Gras

Travesía Torre, 8