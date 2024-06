Guía para un San Juan sin sustos

Las playas de Riazor, Orzán y Matadero se preparan para una cita marcada en rojo en el calendario de todos los coruñeses: la noche de San Juan, que, además de llevar el fuego a los arenales, también llenará las calles y plazas con música, sardiñadas y churrascadas en todos los barrios. La jornada cumple los presagios de los más optimistas y escapará a las lluvias que han sido la constante desde el inicio de junio, y contará con un dispositivo de seguridad que velará por el bienestar de los miles de congregados.

E Hogueras. El Concello inicia el reparto de madera a las 19.00 horas a pie de playa en Riazor y Orzán; uno en San Amaro, uno en Oza y uno en el Matadero. No se podrá bajar otra madera a los arenales por si contiene clavos o puntas, ni vidrios, colchones o voluminosos. Están prohibidas las hogueras en Bens, As Lapas, Adormideras, jardines de Méndez Núñez, monte de San Pedro, jardines de San Carlos y las plazas de Azcárraga y As Bárbaras. También se prohíbe el baño desde las diez de la noche de hoy hasta las nueve de la mañana del sábado. El desalojo de los arenales se hará a las 6.00 horas, cuando empiece la limpieza, ya que la pleamar comienza a las 6,39, lo que deja poco margen para la retirada de residuos.

E Churrascadas y sardiñadas. Entre las 13.00 y las 14.00 y de 20.00 a 00.00 horas del domingo 23 se permitirán las sardiñadas y churrascadas en la calle, sin previo aviso al Concello, siempre y cuando no ocupen la calzada ni entorpezcan la circulación de vehículos. También deberán permitir el paso de peatones por la acera. Las parrillas deberán mantener la distancia entre sí y estar elevadas del suelo. Las que ocupen la calzada deben contar con autorización del Ayuntamiento.

E Movilidad. Ocho líneas especiales de transporte comunicarán los barrios con la plaza de Pontevedra. Tendrán cada una de ellas una frecuencia de 10 o 15 minutos hasta las 2.30 horas. El servicio nocturno estará operativo entre las 3.00 y las 6.30 horas con una frecuencia de 30 minutos. Los tiempos son aproximados y podrían variar en función del tráfico, advierten desde el Ayuntamiento. Las líneas que estarán disponibles durante la noche de San Juan serán: 1, 1A, 3, 3A, 6, 7, 11, 21 y una circular entre la Ciudad Vieja y Monte Alto (3A). Además, el servicio nocturno, con salidas cada media hora, seguirá su itinerario habitual. El objetivo es conectar todos los barrios de la ciudad con la plaza de Pontevedra.

E Seguridad. Cerca de 650 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad. La Policía Local, la Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil o personal de Urgencias del 061 trabajarán codo con codo. El Centro de Mando Móvil volverá a estar instalado en la Coraza y el dispositivo comenzará oficialmente a las 5.30 horas del día 23. Los cortes de tráfico en el paseo marítimo se producirán a partir de las 19.00 horas y el baño estará prohibido desde las diez. Los puntos violetas estarán en la zona de las Esclavas, frente a la Coraza y en la fuente de los Surfistas. Su horario de atención será de 22.00 a 4.00 horas.

E Previsión meteorológica. MeteoGalicia prevé para la jornada de mañana una tregua en las precipitaciones que han marcado el mes de junio en la ciudad, con poca probabilidad de necesitar el paraguas en la noche de las hogueras. Se espera máxima de 21 grados en la ciudad para este domingo 23, con mínima de 16.

E Música y más. La explanada de Riazor volverá a ser el epicentro musical de la festividad. El cantante vasco Mikel Erentxun ofrecerá un concierto gratuito al que está invitada toda la ciudadanía a partir de las 00.20 horas de la noche. El músico actuará después de los fuegos artificiales y una vez haya ardido la falla, que se prenderá, como es tradición, a medianoche. En esta ocasión, la estructura está decorada con jugadores de los equipos femenino y masculino del Dépor, ambos ascendidos este año, sujetando una piña, emblema del ascenso; una naranja que hace referencia al Leyma, la figura de la poeta coruñesa Luísa Villalta y, cómo no, la Torre.

Celebraciones alternativas a las playas

La noche del 23 al 24 de junio miles de personas se concentrarán en los arenales para ver las hogueras, la falla y los fuegos artificiales, pero este no será el único punto de la ciudad en el que disfrutar de esta celebración. Aunque la playa es el epicentro de la celebración, esta se extiende a todos los barrios y a muchos locales de hostelería. Ahora bien, si hay un lugar emblemático para disfrutar San Juan ese es la calle del mismo nombre. Allí desde la tarde del día 23 habrá sardiñadas, churrascadas, música y cerveza en los bares de esta zona que es sinónimo de fiesta. Otra opción más céntrica es la que ofrecerán los locales de la plaza José Sellier, conocida coloquialmente como la “plaza de La Urbana”. Precisamente este emblemático local es uno de los organizadores del evento junto a A Buserana, Tracio, Martirio y RedRum. Habrá Dj Set desde las 19:00 horas y durará hasta la madrugada. Además, se podrá degustar churrasco, sardinas, empanada o tortilla. Otra opción similar es la que se llevará a cabo en la calle Torreiro. La Campana, Bristol, La Intrusa y AeroClub 2.0 organizan un evento desde las 20.00 horas que estará amenizado por la música de Dj Set Licho. Otros locales hosteleros que se unen para celebrar San Juan son los de la calle Pardo Bazán, en el entorno de la Plaza de Vigo. Allí La Conquista, La Nonna 52, Casa Pilar y Puerto Carmela organizan un gran evento con comida, bebida y las actuaciones de Versionettes, Piñeiros Band y Dj Elder. Fuera del centro de la ciudad también se celebrará San Juan. Distintos barrios de la ciudad contarán con su propio evento como por ejemplo el Barrio de las Flores. A partir de las 19.00 horas habrá churrascada y sardiñada, hoguera, conciertos y fuegos artificiales.