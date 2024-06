El Concello organiza talleres para niños en los mercados desde el martes hasta julio

El Ayuntamiento organizará, a partir de este martes y hasta el 12 de julio, dos talleres itinerantes en los mercados municipales orientados a niños de entre seis y doce años. En Aventura no mercado, que se realizará de 10.00 a 11.00 horas, los chicos buscarán un tesoro y aprenderán a reconocer los distintos puestos y productos de la instalación, mientras que entre as 11.15 y las 12.15 horas Xogo do prato saudable enseñará los alimentos de una dieta saludable y cómo buscarlos en el mercado.

Cada mercado tendrá dos fechas para la realización de los talleres. En el caso de la galería de alimentación de Durmideiras, la primera sesión será el martes de esta semana, y la segunda el jueves 4 de julio. En el mercado municipal de Elviña la primera actividad será el jueves, y habrá una segunda sesión que se realizará el viernes 5 de julio, mientras que en las instalaciones del mercado municipal Eusebio da Guarda está previsto que los talleres se realicen el jueves y el lunes 8 de julio.

El viernes, la actividad organizada por el Ayuntamiento se trasladará al mercado municipal de Monte Alto, en el que se celebrará de nuevo el día 9 de julio, que será martes. En cuanto al mercado municipal Ramón Cabanillas, la primera sesión será el 1 de julio, que coincide el lunes, y la segunda el día 10, miércoles.

En el mercado municipal de San Agustín los talleres llegarán el martes 2 de julio y volverán el jueves 11 de ese mismo mes, mientras que en el mercado municipal de As Conchiñas las fechas en las que se celebrarán los talleres para público infantil serán el miércoles 3 de julio y el viernes 12. Las actividades, indica el Ayuntamiento, buscan “promover hábitos de vida saludable”.