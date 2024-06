“El personal de ocio nocturno tiene que centrarse en la víctima, pero también intentar identificar al agresor”

La Xunta y el ocio nocturno impulsaron este año la creación de un protocolo contra la violencia sexual. Roberto Barba, director xeral de la Lucha contra la Violencia de Género, participó hace unos días en Pelícano en la entrega de diplomas a los profesionales que completaron el curso formativo en esta materia. Explica a este diario la importancia de pasos como este y lo que es necesario para avanzar: “Educación, vigilancia, prevención y control policial”.

¿Con qué objetivo nace este programa formativo?

Nace porque uno de los momentos en los que más peligro tienen las víctimas, sobre todo las mujeres, es de noche en el ocio nocturno. Quisimos hacer una guía, un protocolo, para enseñar a la gente que gobierna estos locales a cómo actuar en caso de que exista una denuncia o una agresión en el interior de los mismos.

¿Por qué ahora?

Habíamos hecho un análisis y vimos que estaba todo muy disperso, había gente que no tenía conocimientos, que no sabía cómo tratar a la víctima, y se nos ocurrió precisamente esto, intentar buscar una homogeneización en la actuación de las empresas del ocio nocturno. Son unos parámetros muy sencillos, muy descriptivos y muy correctos. También quisimos fijar un punto de información a la víctima. La guía es muy sencilla, pero sí es muy descriptiva a la hora de cómo actuar, de cómo hablar con la víctima y sobre los teléfonos de atención.

¿La víctima es el centro en estas actuaciones?

Sí, pero yo como juez, desgraciadamente, he visto muchos casos y hay más elementos a tener en cuenta. En la Ley gallega, la agresión sexual se comprende dentro de la violencia de género. Es decir, que cualquier persona que es agredida sexualmente en una vía pública o en casa, en cualquier lugar, se considera víctima de violencia de género. En los juzgados recibimos muchas agresiones sexuales y hay un dato que me llama mucho la atención, que es la identificación de los posibles agresores. Eso es algo que es importante para la víctima. Por eso queremos intentar identificar o ayudar a identificar a los posibles agresores. Eso también es algo que hay que tener en cuenta. El personal de los establecimientos de ocio nocturno tiene que centrarse fundamentalmente en la víctima, porque es la persona agredida, pero, al mismo tiempo, también tiene que ayudar a identificar al supuesto agresor. Yo en el juzgado he visto muchas veces esa falta de actuación.

¿Cómo se debe actuar cuando se producen estas agresiones?

En primer lugar, el personal tiene que tranquilizar un poco a esa persona y nunca interrogar a la víctima. Hay que dejarle que hable y explique lo que ha pasado. Tenemos que evitar dejarla sola, en un rincón o un almacén. Eso nos lo hemos encontrado muchas veces. Si requiere la asistencia, el establecimiento llama a los servicios de atención sanitaria. También hay que dejar que sea la víctima la que tome las decisiones: si se quiere quedar o si se quiere ir, si quiere hablar... El establecimiento, además, tiene que dejar claro que está en contra de la agresión. Además, la víctima no puede salir sola del local. Hay que buscar a sus amigos o llamar a alguien de confianza.

¿Cómo ha evolucionado la problemática para que haya que impulsar formaciones como esta?

Desgraciadamente, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado, sobre un 15% desde el año 2021. Cada vez hay más delitos sexuales y, sobre todo, en gente joven, que es lo que nos llama poderosamente la atención. Hay que tener en cuenta que Galicia sigue siendo de las poblaciones de España con el índice de agresión sexual más bajo, 2,7 por cada 10.000 personas. La media nacional está en cuatro puntos y hay comunidades autónomas que superan los siete. De todas formas, no me gustan las estadísticas, así que hay que estar ahí al acecho, porque esto se puede disparar en cualquier momento. Es necesario ir implementando medidas para evitar estas conductas y la guía es un primer paso.

¿También es necesario formar a los jóvenes?

Sí. En la dirección xeral estamos haciendo estudios y vemos que, entre los jóvenes, hay un excesivo consumo de pornografía. Y la pornografía, al final, desvirtúa las relaciones sexuales de la gente joven. Los técnicos apuntan que el incremento de las agresiones en grupo, por ejemplo, viene precisamente de ese consumo excesivo de pornografía. Cuando la consumes con una edad de 14 o 15 años, tu facultad de discernimiento no está totalmente desarrollada y, al final, acabas desvirtuando lo que es una relación sexual. Nosotros estamos intentando realizar programas. De hecho, ya estamos haciendo convenios para llegar a los colegios y tratar de evitar estos comportamientos sexuales, que el consentimiento sea la piedra fundamental en una relación sexual. La Xunta apuesta por ello porque no hay otra fórmula para acabar con esto que no sea la prevención. Y la prevención pasa siempre por la educación.

¿Qué más hace falta en esta lucha contra la violencia de género?

El control policial tiene un importante efecto disuasorio. Para intentar evitar las agresiones, la educación, la vigilancia y la prevención son claves, pero también el control policial. Es necesario reforzarlo.

Además de pubs y discotecas, ¿cómo se actúa en grandes festejos como San Juan?

Estamos trabajando en ello y en dos o tres semanas vamos a sacar un proyecto para estos espacios.