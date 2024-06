STL denunciará los servicios mínimos del Concello de A Coruña por San Juan: "no vamos a jugarnos el despido por no presentarnos, pero anulan el derecho a la huelga"

El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza ha convocado huelgas en los servicios de recogida de basura y limpieza viaria de A Coruña que empezarán el día de San Juan, este lunes, pero el Ayuntamiento ha establecido servicios mínimos que obligan a un importante número de trabajadores a realizar las tareas básicas. En el servicio de recogida, durante la mañana habrá un servicio extraordinario de siete camiones, junto con 27 equipos a lo largo de la jornada que se mantendrán en otros días del paro, y para Alfonso Seijo, portavoz del comité de huelga, las condiciones son "abusivas". "No vamos a jugarnos los despidos por no presentarnos, pero esto se va denunciar", afirma.

De acuerdo con el sindicalista, cuya organización está investigada por judicialmente porque, según la Policía Nacional, parte de su cúpula cobrada mordidas a trabajadores y conseguía contratos ilícitamente de las concesionarias municipales, los servicios impuestos por el Concello para este lunes son "más de los que se saca habitualmente", y señala que precisamente la huelga se hace porque consideran que la empresa no está realizando todos los servicios que debe hacer en fechas normales. "Se van a cumplir porque no nos queda otra, pero se denunciará porque están anulando un derecho a la huelga", insiste. Desde el comité de huelga de la empresa de limpieza viaria no han querido opinar sobre los servicios mínimos en su empresa (del 90% en las tareas básicas de barrido y baldeos) porque afirman que todavía no los han recibido.

Las mismas fuentes añaden que a las 16.00 horas de este domingo, unas horas antes del inicio del paro, la empresa no les ha enviado ninguna petición de negociación para evitar la huelga; hubo reuniones en días pasados, pero sin acuerdo. Seijo indica que se reunieron con la concesionaria de recogida de basuras al mediodía de este domingo, pero tampoco se llegó a una solución y "sigue la convocatoria" de paro a partir de las 00.00 horas.

La convocatoria de huelga en Prezero, según el decreto municipal sobre los servicios mínimos, continúa el martes, y luego los días 8, 25, 26 y 27 de julio. En agosto será el 8, 9, 15 y 16 de agosto, incluyendo así las fiestas, y “todos los martes y sábados en adelante hasta que se llegue a la solución del conflicto”. Los servicios mínimos, afirma el Ayuntamiento, deben “garantizar la recogida de residuos en cada contenedor de la ciudad, cada dos días” durante el paro, para minimizar “los posibles riesgos para la salud pública”. Estas actuaciones, siempre según el decreto, “no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado” para realizarlas, y si se producen “serán considerados ilegales”.

En el caso de la limpieza viaria, en San Juan se reducen al 70% algunos de los servicios complementarios, como la limpieza de fachadas o lavado de papeleras, y se anulan otros como la limpieza de túneles. En el resto de la huelga, los servicios mínimos de lunes a sábado serán del 60% en los servicios básicos y parte de los complementarios, al tiempo que otros se reducen a cero y la limpieza de mercados municipales sube al 100%. En domingos y festivos el porcentaje base sigue siendo del 60%, pero se reduce el número de servicios que se realizarán.