Olga Osorio dirige a Mario Casas y Michelle Jenner: “Es una gran historia de amor”

La cineasta coruñesa Olga Osorio dirige su segunda película, una adaptación de la novela de Elia Barceló El secreto del orfebre, protagonizada por Michelle Jenner y Mario Casas. “Es una gran historia de amor. La idea que teníamos era hacer una película de corte clásico, estas grandes historias de amor del cine clásico que parece que ahora no vemos tanto. Estamos haciendo una película muy bonita”, celebra la directora desde La Rioja, en pleno rodaje, que se extenderá hasta finales de julio.

La cinta, que relata el reencuentro de un prestigioso orfebre con un gran amor del pasado en una visita a su pueblo natal, transcurrirá en una localidad ficticia del norte de España, llamada Vilasanta. “Tiene un poco de Cataluña, un poco de La Rioja, un poco de Galicia... Y hay algún guiño a A Coruña”, adelanta la directora, quien apunta que le habría encantado rodarla en Galicia. Osorio intentará que, como suele ocurrir al leer la novela, comenta, cualquiera pueda reconocer en la villa de la ficción su pequeña ciudad.

La historia abarcará “tres momentos del siglo XX: los años 50, los 70 y los 90”, cuenta Osorio. “Hacemos un homenaje, un recorrido por algunas grandes películas de esas épocas. Una referencia clara es In the mood for love, de Wong Kar-Wai, y Hitchcok. Todo el cine negro, el cine clásico. Hay mucha belleza, mucho glamour”, afirma la directora.

La película supone la vuelta a las historias de amor de Mario Casas, diez años después de Palmeras en la nieve. “Trabajar con Mario Casas es una fantasía y Michelle está en un momento de oro. Tener actores con esta proyección y que son actores maravillosos... Estoy como que no me lo creo”, asegura Osorio. “Tengo un equipo muy bueno y estoy muy ilusionada. Me siento una privilegiada”, confiesa la cineasta, quien rodó su primer largometraje, ¡Salta!, hace solo dos años.

Zoe Bonafonte y Enzo Oliver son los encargados de dar vida a los personajes de Casas y Jenner de jóvenes. “Son una maravilla”, celebra la directora.

La productora de la película, que llevará el mismo título que el libro, es Nostromo Pictures. “Son los productores de Los renglones torcidos de Dios, ahora tienen como siete películas a punto de estrenar. Son muy top”, comenta.

La productora se interesó por ella tras ver sus cortos y fue Osorio quien les propuso llevar a la gran pantalla la novela de Barceló. “Yo le había echado el ojo hacía ya tiempo y me parecía que daba una historia muy bonita y daría una película preciosa. Y fue meteórico. Fue comentarles esto, la leyeron, les gustó mucho, compraron los derechos de la novela y andando. Bastante increíble. Me siento muy privilegiada por estar rodando tan pronto porque es muy difícil sacar adelante los proyectos de cine”, celebra. “Son procesos muy largos y muy caros y hay que concitar muchas alianzas para conseguir financiar una película”, cuenta.

El glamour hollywoodiense como referencia se notará en un resultado muy cuidado, garantiza Osorio: “La fotografía es muy bonita, el vestuario es maravilloso. Estamos haciendo una película muy bonita, muy estética”.