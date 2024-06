San Juan deja 184 incidentes y dos arrestos por violencia de género en A Coruña, pero ningún herido grave ni sabotajes de la basura

El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) había convocado huelgas que empezarían este lunes en las concesionarias de limpieza viaria y recogida de residuos, pero la primera se desconvocó pocas horas antes de su inicio tras una negociación de última hora con la empresa. De acuerdo con STL, esta cedió en asuntos como readmitir despedidos, anular las sanciones a la plantilla o limitar la subcontratación a “servicios complementarios y no básicos”. El STL está investigado judicialmente puesto que, según la Policía Nacional, controlaba la política de contrataciones de las dos concesionarias municipales y cobraba mordidas a los trabajadores, además de conseguir contratos para personal de refuerzo, aunque por el momento no hay ninguna sentencia que lo haya considerado probado. En el servicio de recogida de basuras el paro, indefinido pero intermitente, seguirá a lo largo del este martes, y se retomará el julio. El Concello estableció servicios mínimos que el comité de huelga considera “abusivos” y afirma que denunciará, incluyendo un refuerzo extraordinario de siete camiones por San Juan. El portavoz del comité de huelga, Alfonso Seijo, insistió ayer en que estos “anulan el derecho a la huelga”. En anteriores conflictos de STL hubo quemas de contenedores y vehículos en los que el sindicato siempre defendió que no participó, pero Seijo señala a este diario que en San Juan “no hubo incidentes, no hubo sabotajes, nada de nada; mejor así”.