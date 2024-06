¿Por qué cuesta encontrar un taxi en A Coruña?

Paradas de taxis sin taxis, centralitas que no responden o tardan varios minutos en atender al cliente, taxistas que acuden a recoger a un pasajero cuando se ha cansado de esperar delante de su portal. Estas son las quejas más frecuentes que usuarios de taxi en A Coruña trasladan al servicio desde hace tiempo. “No es cosa de una época concreta, pasa casi todas las veces que uso un taxi y lo suelo hacer bastante”, relata una mujer, Alba. Los profesionales de este transporte en la ciudad reconocen que reciben estas protestas habitualmente y las atribuyen a distintas causas: aumento “considerable” de la demanda del servicio —especialmente desde la pandemia—, modificaciones significativas en la circulación en la ciudad, saturación de las líneas telefónicas. Dado que estas se colapsan con frecuencia o que no hay taxis disponibles próximos a la zona desde donde son requeridos por usuarios, los taxistas aconsejan un mayor empleo de la aplicaciones tecnológicas para solicitar el servicio a través del teléfono móvil.

El caso de Alba se da, “prácticamente” todos los días, cuando a las nueve de la mañana se desplaza al trabajo; también el pasado domingo, víspera de San Juan, a las siete de la tarde, una fecha de mucha presencia de ciudadanos en la calle. “Estuve dos horas llamando a Teletaxi y a Radio Taxi hasta que alguien me atendió, y cuando estaba esperando a la llegada del coche, no apareció, quedó cancelada. Y en las calles había colas de gente esperando en las paradas. Desde hace un año es muy difícil encontrar un taxi”, lamenta.

Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi, coincide en que “todos los días hay alguna queja”. Cuenta que las doce líneas telefónicas que activa su empresa a veces no son suficiente “para tanta demanda” e insiste en que las dos aplicaciones que ofrece, Taxiclick y Pidetaxi, “funcionan muy bien”. “Para muchos usuarios de taxi la brecha digital es un problema y continúan llamando por teléfono”, opina.

Expone Villamisar que cuando los operadores no responden a las llamadas se debe a que en ese momento hay una alta demanda o a que por la zona en la que se solicita un servicio, no hay vehículos disponibles, de modo que “hasta que no acaba un proceso de asignación de taxi a un cliente, las líneas no están libres para atender a otro”. Añade, en todo caso, que últimamente se dan circunstancias en la ciudad que saturan el servicio y recuerda que “a primera hora de la mañana o cuando llueve” es más complicado encontrar un taxi con la luz verde. “El otro día coincidió un concierto en el Coliseum que movió 4.000 personas y la llegada del tren de Madrid con entre 200 y 300 pasajeros”, pone como ejemplo.

Antonio Vázquez, presidente de Radio Taxi, comparte una postura parecida respecto a la demanda de taxistas en la ciudad, aunque matiza que el incremento del servicio se da “en toda España”, según ha podido comprobar en reuniones sectoriales. “La pandemia hizo que más gente quisiera usar el taxi para desplazarse. Muchos usuarios bajan en el bus urbano al centro y después de tomar algo vuelven a su casa en taxi”, comenta Vázquez. Su empresa tiene 16 líneas telefónicas de atención y una aplicación para móviles, 1taxi, que, asegura, “funciona de maravilla” y en la actualidad “pasa por encima de las llamadas” al proporcionar el servicio.

Los dos profesionales apuntan que también ha cambiado la forma de circular en la ciudad debido a determinadas obras o a peatonalizaciones de calles, que provocan una reducción de los servicios y su ralentización, lo que limita la disponibilidad de coches. “Cuando antes hacías cinco o seis servicios a la hora, ahora haces tres. El corte de calles o las obras hace que lleve más tiempo desplazarse a los lugares de destino. Hay más tráfico y se circula a menor velocidad”, explica Vázquez, quien, como Villamisar, reclama paciencia a los usuarios.

