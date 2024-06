“O narcotráfico xa é un xénero en si mesmo, hai unha demanda deste tipo de thriller”

A actriz coruñesa Cris Iglesias métese na pel da inspectora Torres na serie Clanes, unha producción de Vaca Flims para Netflix que sitúa a acción nas desputas de bandas de narcotraficantes de Cambados. Non é a primeira vez que Cris Iglesias profundiza na temática: en 2018, interpretou a Leticia Charlín na serie Fariña e tivo un papel na obra de teatro do mesmo nome.

Que nos pode contar da inspectora Torres, o papel que interpreta na serie Clanes?

Forma parte do operativo dos Greco, un grupo especializado que investiga mafias e grupos de drogas, que existe na vida real. Chega a Galicia co seu xefe, Naranjo, (Francesc Garrido), para investigar aos sospeitosos da trama de narcotráfico. É unha tipa moi decidida, coas cousas claras, moi intelixente, que está no posto no que está porque foi a primeira da súa xeración. Intento darlle unha perspectiva de xénero sempre aos meus traballos. A inspectora é moi eficiente no seu curro, coas ideas claras e gana de crecer.

Fíxose popular polo seu papel en Fariña, onde facía da sobriña do narco Charlín. En Clanes interpreta a unha inspectora que persegue aos narcotraficantes. É quen de empatizar con ambas visións do conflito?

Cando fas unha personaxe, non podes xulgala. Taraballamos co que hai, non xulgamos. Nesta trama, como inspectora, fago unha personaxe moito mais mental, que traballa con datos, con investigacións. Cando traballas con personaxes tan instintivos, que se moven dende o estómago, non ten nada que ver o tipo de traballo. A inspectora vive por e para o seu traballo, pero hai trama amorosa, vital, ves outra cara da persoa. Sempre é importante ver á persoa máis alá da inspectora; ver á humanidade das personaxes, que é super necesario como actriz.

Como actriz, identifícase con esta dedicación ao traballo?

Penso que como actriz son máis emocional que a inspectora Torres, que é moi meticulosa e sempre está con datos. Eu son organizada e esixente co traballo. Para interpretar buscas esas partes comúns que te axudan a comprender. Antes de ser actriz viña do mundo da danza. Estudar no Conservatorio dache moita disciplina, botas moitas horas, é algo que ten que ver con estar horas e horas dedicada. Como actriz non soltas o papel, eres actriz 24/7, pensas dende ese punto de vista, cando estás traballando eres actriz, cando non aínda eres máis, porque se sofre tamén moito, é unha preofesión bonita pero ten a súa parte de precariedade, de intermitencia, cando os traballos non saen. Esta parte un pouco obsesiva tamén ten que ver coa personaxe.

Netflix traduce Clanes para o exterior como Gangs of Galicia. Galicia, narcotráfico, bandas criminais... é unha combinación gñaadora?

Penso que o tema do narcotráfico e o thriller xa é un xénero en si mesmo, e que funciona. Xa hai un estilo á hora de contar. Aquí axuda moito a paisaxe, a historia. Penso que xa hai unha demanda deste tipo de thriller.

Como actriz, participou na obra de teatro de Fariña, que, a diferencia da serie, ofrece unha visión máis emocional, centrada nas consecuencias do narcotráfico e non tanto na espectacularización ou na acción, como si fai a serie. En que rexistro se move Clanes?

Non é fácil. Creo que ten un pouco de todo, parte emocional e parte de thriller, outra de moito realismo. Cando a historias están na actualidade parece que conectas máis con elas. Cando contas cousas do pasado, ás veces parece que son temas que quedaron atrás. A obra de teatro non tiña nada que ver coa serie, era un código completamente diferente. Foi un proxecto moi guai, no que todos deixamos a pel, o corpo e o espíritu, e tamén foi en plena pandemia. Deixámolo todo en cada personaxe, fixemos moitos bolos e demos o 150% en cada un deles. Foi un proceso moi bonito, pero tamén foi moi duro.

Pensa que foi o fenómeno Fariña o que abriu á porta Galicia como escenario, que serviu de escaparate para os actores e os creadores galegos, para deixar de neutralizar o acento?

Creo que houbo un punto e aparte despois de Fariña moi importante. Aos actores galegos permitíasenos manter o acento para traballar a verdade absoluta das personaxes. Traballamos coa que penso que é a mellor lingüista de Galicia, Rosa Moledo, para que se nos marcara o acento, porque moitas estabamos afeitas a que non se nos notara cando falabamos castelán. Aí si que foi un antes ou despois: de súpeto, as personaxes en España son variadas, poden ser de moitos sitios ademais de Madrid e un deles é Galicia, non só para contar as cousas negativas. Descentralizouse. Podemos dedicarnos a isto sen ter que vivir en Madrid. Non pasa nada se non vives aí, porque cada rodaxe é nun sitio distinto. Desprazámonos non só para o turismo, senón para poder vivir na nosa terra e traballar noutros lugares.

A serie está ambientada en Cambados, pero A Coruña é escenario dalgunhas localizacións da serie.

A produtora é coruñesa, rodouse na provincia da Coruña e eu son coruñesa, a estrea foi na Coruña... Para min é un orgullo estar en proxectos que están feitos dende aquí. Está ben que a cidade estea aberta a facer preestreas e para recibir xente. É mandar a mensaxe de que na cidade tamén se poden facer cousas así, non só recibir turismo. É un gusto traballar na casa, que se diversifiquen os espazos. Espero que guste.