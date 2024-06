“Maruja Mallo fue olvidada por ser mujer, no porque fuera republicana”

El cuarto vértice es el título de la segunda novela escrita por el médico lucense Carlos Moreno Lugrís, quien la presentó ayer en la Fundación Rodríguez Iglesias, sede también de Hércules de Ediciones. La figura de la artista Maruja Mallo y su ficticio encuentro con una joven que padeció al Patronato de Protección de la Mujer son el eje de esta obra.

Es médico de profesión pero va ya por su segunda novela. ¿Qué le impulsa a escribir?

Es una afición, de la misma forma que otros juegan al pádel, yo escribo. Tampoco hay una razón específica, simplemente me gusta leer y la escritura es una forma de expresar un poquito lo que pienso y, sobre todo, de salir de la rutina del trabajo diario, que es bastante intenso.

El trabajo en la medicina supongo que le hace vivir situaciones humanas de todo tipo. ¿Le ayuda a la hora de escribir?

Sí, los médicos probablemente vivimos un poquito en situaciones límite siempre y probablemente nos hace darle más vueltas a algunas cosas.

¿Ayuda también a comprender por qué nos comportamos de una determinada forma o ver con mayor amplitud de miras la sociedad?

No lo sé, la verdad es que a veces entristece lo que ves, ya que se ven muchas desgracias, te mueves en un terreno de tristeza porque no siempre las cosas salen bien. Probablemente eso haga que estemos en una línea de pensamiento filosófico diferente a la otro tipo de gente, pero no solo le pasa a los médicos, sino a todo el personal sanitario que trabaja en contacto con la enfermedad y la muerte todos los días. Pero por otra parte también vemos la alegría de la gente que sana o a la que le salen las cosas bien, por lo que no todo es tristeza.

En este libro aborda la figura de Maruja Mallo, que pese a ser tan destacada por su valor artístico, para mucha gente es una completa desconocida.

Absolutamente. Ese fue uno de los motivos para escribir sobre ella, aparte del de ser una paisana, porque nació en Viveiro, aunque ella realmente se sentía ciudadana del mundo. Es una figura que efectivamente fue olvidada, no solo por la sociedad, sino por sus propios amigos, que es lo más triste, ya que las memorias de toda la gente con la que convivió en general no la nombran en general. Lo que pasa es que era una mujer inasequible al desaliento, que tenía una forma de ser, un talento tan especial y una forma de vivir tan intensa que todo le daba lo mismo. Ella vivió la mayor parte del siglo XX y eso la hace ser un personaje muy interesante, no solo por su talento artístico, sino por todo el medio en el que se movió. Yo sitúo la acción entre las dos movidas madrileñas, la de los años veinte y después la de los años ochenta, en la que ella ya era mayor y estaba en decadencia, aunque creó su propio personaje. Yo era joven en esa época y recuerdo que Maruja salía en la tele y me había llamado la atención por lo estrafalario del personaje que había montado sobre sí misma. En el fondo no divergía mucho de la forma en cómo Dalí se presentaba. Ella hizo lo mismo porque era una especie de clown, súper maquillada, con unas blusas de colores y hablando de una forma críptica para hacerse notar. Me había llamado la atención entonces y me siguió impresionando después, una vez que conocí su pintura y su vida.

¿Crees que su apoyo a la República hizo que fuera olvidada durante la dictadura?

No, estoy convencido de que no. Fue más bien porque era una mujer, no porque fuera republicana. Significación política la tuvieron Lorca, Buñuel y Alberti pero no fueron olvidados. El problema es que era una mujer y a las mujeres eminentes se las olvida. Cuando regresó aquí en los años 60, llegó muy asustada pensando en que la iban a detener según pusiera el pie en el país. Y la verdad es que fue decepcionante que nadie se acordaba de ella y lo peor es que nadie la creía cuando contaba sus historias. La novela es un homenaje al género femenino, que siempre es olvidado en todo, en la historia por supuesto y en la historia del arte sobre todo.

Habla también en la novela del Patronato de Protección de la Mujer, una institución ya desaparecida. ¿Qué funciones tenía?

Era probablemente una de las instituciones más crueles e infames que se hayan creado en la época franquista. Intentaba llevar al carril a las descarriadas, ya que trataba a “las caídas o en riesgo de caer”. Hoy está olvidada, pero que duró hasta 1984, ya entrada la democracia y en el Gobierno de Felipe González. Lo que hacía era tutelar a chicas huérfanas sin familia o prostitutas, vagabundas o embarazadas sin padre a las que sus familias abandonaban. Las tutelaba esta institución, en la que la burocracia era civil pero las guardianas eran religiosas en preventorios, maternidades, cárceles o manicomios y podían estar bajo la tutela del patronato hasta casi los 25 años. Lo que buscaba era ejercer la moral que se llevaba en aquel tiempo y que nos afectó a todos, pero sobre todo a todas, porque la mujer tenía que ser educada para adoptar determinados roles y no se podía separar de ese carril. Mi segundo personaje de la novela se llama Marina Méndez y coincide con Maruja Mallo en una determinada circunstancia y se cuentan su vida, La novela es un homenaje tanto a un personaje histórico que fue Maruja Mallo y a cientos de mujeres que existieron también pero que concentro en un personaje ficticio o ficcionado como es Marina, que cuenta su vida y su vida cruel y todas las dificultades por las que tuvo que pasar en el Patronato de Protección de la Mujer hasta ser adulta.

Seguramente mucha gente joven piense que la situación de la mujer que vivimos en este momento siempre ha sido así.

Sin ninguna duda. Mis hijas son veinteañeras y al leer el libro le decían a mi madre le preguntaron a mi madre si esto había existido, porque no creían que esto hubiera sido posible. La mujer tiene mucho que avanzar todavía en sus derechos, pero creo que estas cosas deben de conocerse porque, evidentemente, mis hijas ya no viven la época nuestra porque las cosas han mejorado, pero no lo suficiente.

Pero muchos jóvenes dan este tipo de conquistas como algo hecho por lo que no hay que seguir luchando.

Sí, eso es lo triste. Parece que queremos reproducir los caminos aciagos del siglo XX, en el que conseguimos muchas cosas pero en el que a nivel moral tocamos fondo. Lo triste es que el hombre siempre tropieza en la misma piedra, pero creo que hay cosas que hay que recordar y desde luego no hay que olvidar.

¿Se plantea seguir escribiendo?

Yo siempre escribo. Lo que pasa es que me lleva mucho tiempo porque no lo hago en horario completo y un libro me puede llevar cuatro o cinco años. Escribirlo es la parte más bonita, pero después está la edición del libro, para la que tengo la suerte de trabajar con Hércules de Ediciones, que tiene una editora fantástica, Laura Rodríguez.

