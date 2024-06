“En Galicia, el nivel de acuerdos a los que llegan los partidos es más bajo que la media”

El sociólogo, periodista y catedrático de Ciencia Política Xavier Coller presentó esta semana en A Coruña su libro La teatralización de la política en España. Broncas, trifulcas, algaradas, de la mano del Ateneo Republicano. Junto a él intervinieron el economista y diputado de Sumar Manuel Lago Peñas, y el catedrático Ignacio Sánchez-Cuenca.

Parece que las trincheras no son tan profundas como las pintan.

Parece ser que no. Se ha visto con el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Cuando no hay focos, el acuerdo es más fácil.

¿En qué beneficia al ciudadano esta teatralización de las discrepancias que denuncia?

Yo no denuncio, yo expongo. La labor de denuncia le corresponde a otros actores. Yo cuento lo que veo, que es ni más ni menos que los partidos políticos llegan a muchos acuerdos en las cámaras, como demuestran los datos, y que sin embargo, a la hora de hablar públicamente lo que se observa es muchísima crispación, bronca, trifulca, animadversión. Lo que pongo encima de la mesa es esa paradoja, de que hay mucha bronca pero luego mucho acuerdo también. Es verdad que el acuerdo se ha reducido desde hace tiempo, no es lo mismo ahora que en los ochenta. En el Parlament de Cataluña, el grado de acuerdo era muy elevado en la primera o segunda legislatura; hasta el punto de que las leyes se aprobaban sin ningún voto negativo. En Galicia, desafortunadamente, pasa lo contrario. Junto a Madrid y Valencia es la más conflictiva.

¿Cómo puede ser, tras más de 40 años de mayorías absolutas y gobiernos monocolor? ¿Se mata el debate?

En Galicia se observa lo contrario a Cataluña, aquí están los datos. Galicia es un caso peculiar, porque es una de las comunidades más conflictivas, no sé el motivo, pero es así a lo largo de todo el período democrático. Se le puede echar la culpa al PP, a la oposición... no me interesa el culpable. Me interesa poner de manifiesto que en Galicia, Madrid y Valencia el nivel de acuerdos al que llegan los partidos es mucho más bajo que la media. Son los farolillos rojos. Esto lo vemos con el índice de inclusividad, que en Galicia es uno de los más bajos. No hemos estudiado todavía el porqué. Este índice nos mide en qué medida el grupo político mayoritario, generalmente el que está en el gobierno, es capaz de atraer a los grupos de la oposición e incorporarlos a la votación afirmativa, o por lo menos a la abstención, a la hora de votar una ley. Ese índice en Galicia es de los más bajos, desde el 1977 hasta la actualidad.

Quizás las mayorías absolutas han hecho innecesario recabar apoyos y generar consensos.

Eso no termina de funcionar, porque en Valencia, que también es conflictiva, con las mayorías absolutas del PSOE había inclusión. La mayoría no es determinante, desafortunadamente, porque sería una explicación lineal, sencillísima y útil. Depende también del nivel de fragmentación del parlamento, del partido del gobierno, del tipo de ley del que se trate, del grado de conflictividad en la política en España, que quieras que no, reverbera en los parlamentos autonómicos.

¿Esta teatralización es pretendida, como estrategia electoral, o nos hemos instalado sin darnos cuenta en esta retórica?

No niego que haya una estrategia detrás, pero tampoco se puede negar que estemos instalados en eso. Es como cuando Gabriel Rufián, por poner un ejemplo, lleva una impresora al Congreso y “hace el teatrillo”, como le decía Sáenz de Santamaría. Ese teatrillo tiene una dimensión que no observamos bien, que es que en el nivel parlamentario, en las comisiones y en las ponencias, hay muchísimo acuerdo, incluso entre las personas del teatrillo. Había un parlamentario que daba gresca en el pleno y llegaba a las comisiones y decía: ahora vamos a dialogar y a comportarnos como personas. Esa teatralización tiene un efecto que los parlamentarios definen como perverso: genera polarización, violencia, desafección, falta de credibilidad en la política...

¿Cuál es el impacto en el votante de esta escalada dialectal?

No tengo medido ese impacto en datos. Si me preguntas cuál es el impacto en la población no te lo puedo decir, porque no tenemos preguntas de encuesta. Lo que sí te puedo decir es la percepción de los políticos. Cuando les preguntamos: ¿usted qué cree que le ocurre a la población cuando ve estas cosas?, que es algo que sí hemos hecho, sabemos que lo que ellos perciben es una retahíla de consecuencias. Entre ellas, desafección. La gente descree de la política y de las instituciones y por lo tanto se aleja de ellas. Puede acabar descreyendo de la democracia. Esto, repito, es una percepción que tienen los políticos. Mi impresión es que donde hay mucha desafección y mucho descreimiento, cuando llega un salvapatrias y habla de la casta, o lo que hace Milei ahora, engañan a la gente con populismo, un análisis simplón y ramplón, medidas sencillas con un efecto nefasto sobre la población, se terminan generando unas crisis extraordinarias. Los políticos perciben que los efectos pueden ser estos, además del desprestigio de los políticos, hasta violencia simbólica. Lo hemos visto con el muñeco apaleado de Pedro Sánchez, o con el concejal que le dio dos toquecitos en la cara al alcalde de Madrid.

Cierta deshumanización también.

Sí. Este tipo de comportamiento, de violencia, de insulto, de desprecio al rival o de faltas de respeto genera un efecto contagio en la población, eso nos dice algunos políticos. La gente acaba pensando: si mi líder político hace esto, ¿por qué yo no? Algunos parlamentarios nos han mostrado su temor a ir por la calle y que alguien les agreda. Esto ya ha pasado, de hecho.

¿Cuál ha sido el papel de las redes sociales en esto? ¿Hay un afán por crear el símbolo, la anécdota o el clip viral que ha llevado a que esta teatralización se estandarice?

Es una especie de espiral simbiótica, que es un concepto que acabo de acuñar. En esta espiral se juntan los medios de comunicación, los periodistas y los políticos. También las redes. A los periodistas les resulta más fácil que les den el titular en forma de declaración que buscar el titular. Yo he sido periodista y he vivido estas prácticas. La profesión se ha hecho acomodaticia. Ahora lo más que encuentras en los titulares son declaraciones, porque es más fácil que hacer un análisis. Luego por otra parte están los intereses de los medios, el interés económico de la venta. Los medios tienen que presentar cosas que llamen la atención para tener más clicks, más ventas o más oyentes. La tercera pata de la espiral es el político, que lo que le interesa es salir en los medios, que la gente le conozca o que le sigan votando y pueda repetir. El político, sabiendo que al periodista le resulta más fácil titular con una declaración explosiva, y sabiendo que habla con un medio que va a potenciar ese tipo de cosas, pues hace lo que nos dijo una vez un parlamentario: dar el corte y dar un corte. El corte al medio y un corte al contrario.

