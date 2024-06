Un Orgullo para reivindicar, celebrar y “servir pluma” en A Coruña

“El Orgullo comenzó con una revuelta violenta. El Orgullo es, y será, una revolución”, clamaron los representantes de Alas A Coruña, Casco, Arelas y Corufest frente al Palacio de María Pita al término de la marcha con la que miles de personas hicieron tangibles las reivindicaciones del colectivo LGBTI en el día del Orgullo. Una conmemoración que es, ante todo, la visibilización de las luchas que quedan por librar, pero también la celebración de la supervivencia de un colectivo que no siempre lo ha tenido fácil.

Las entidades convocantes se propusieron no dejar morir el espíritu crítico de la cita y aseveraron que “los Orgullos no pueden ser organizados desde las concejalías de Turismo”, puesto que “nuestras vidas no son una oportunidad de negocio, nuestros derechos no pueden ser comercializados”, insistieron los representantes de las organizaciones que ayer reunieron a cientos de personas bajo el estandarte arcoíris, con el objetivo de reivindicar, celebrar y “servir pluma”.

Los asistentes a la marcha, que recorrieron el camino entre plaza de Ourense y María Pita portaron distintos estandartes que hicieron visible la propia diversidad dentro del colectivo. Ondearon con orgullo las banderas que representan sus distintas letras: rosa, azul y blanca para las personas trans; amarilla, morada, negra y blanca para el género no binario; rosa, azul y violeta para la bisexualidad; y en gama de fucsias y naranjas para las lesbianas. Todas, sin embargo, bajo un estandarte: el del respeto, la tolerancia y la lucha.

Los colectivos convocantes se plantaron contra la pretensión, por parte de administraciones o empresas privadas, de mercantilizar la efeméride y vaciarla de contenido crítico. “La realidad que vivimos desde las entidades no es nada festiva, desarrollando proyectos con recursos limitados. Cada se día nos hace más difícil mantener la labor en unas condiciones dignas”, advirtieron.

Las entidades de lucha por la libertad afectivo sexual pusieron este año el foco en la necesidad de “educación y formación” contra el auge de los discursos de odio y las ideas reaccionarias, que tienen a las personas del colectivo LGBTI en su punto de mira, lo que las deja en una situación especialmente vulnerable. En este sentido, exigieron que en los centros “se trabaje para cuestionar el discurso de odio”, la eliminación del pin parental y formación para la comunidad educativa en materia de diversidad. Una formación que consideran necesaria contra los “bulos y la desinformación” que sufren, sobre todo, las personas trans,

Educación en diversidad

En el marco de la campaña Liberdade de Ser e Sentir, impulsada por la Diputación, la asociación Alas estará hoy informando a la ciudadanía sobre la realidad de la comunidad LGTBI en Galicia. En la carpa informativa que estará instalada esta mañana en la plaza de Lugo, la población tendrá la posibilidad de plantear sus dudas y consultas acerca de la diversidad, así como tener acceso de forma gratuita a folletos sobre cuidado de la salud sexual y materiales profilácticos.

La educación en diversidad también tendrá un papel destacado en el puesto informativo, ya que la juventud podrá aproximarse a los derechos de la comunidad LGTBI a través de la guía didáctica Os mundos de PINDI, que la asociación utiliza en sus formaciones en institutos a lo largo del curso escolar, gracias al apoyo de la institución provincial a su proyecto Dereito a Saber.