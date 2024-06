Un libro para transmitir valores a la infancia

Alba Santiago carece de vinculación con el mundo de la literatura a nivel formativo o profesional, pero se confiesa una amante de los libros “desde muy pequeña” gracias a la influencia de sus padres. “Me inculcaron que leyese, que siempre esa imaginación estuviera despierta”, afirma para explicar su inmersión en la escritura, que considera “como algo casi terapéutico” y que además “podría hacerse sentir bien también al resto de personas”, por lo que se animó a escribir.

Acaba de publicar Flor María y su granja de alpacas, una obra destinada al público infantil que se presentó ayer en A Coruña y en la que se expone la necesidad de conservar el medio ambiente y de ayudar a las personas mayores, porque considera “muy necesario que los niños tengan un referente en cuanto a valores” y que los adultos no tienen “mucho tiempo para explicar ciertas cosas a los más pequeños, que las tienen que ir ellos aprendiendo a trancas y barrancas”. Por esta razón defiende “una literatura con valores para que puedan conocer el mundo real siempre desde un punto de vista de su edad y un poco más dulce”.

Confiesa que introducirse en la literatura infantil, en la que los lectores se caracterizan por una alta exigencia, le infundió “cierto respeto”. “Tenía en mi mente muchas ideas, pero no sabía muy bien cómo vincularlas a lo que es un niño. Entonces hice varios cursos para poder llegar a ellos a través de la literatura y un profesor me dijo que a los niños se les podía hablar de absolutamente todo, pero con dulzura a la hora de explicar las cosas, y eso se me quedó grabado”, señala sobre su aprendizaje literario. Para llegar al público infantil trató de sacar de su interior el espíritu de esa etapa vital, de la que dice que “siempre está ahí en nuestro corazón, porque no dejamos nunca de creer en cosas que a lo mejor como adultos no deberíamos” .

En una sociedad en la que las pantallas están presentes en la vida de las personas desde su nacimiento, Alba Santiago admite que captar la atención de los niños con un libro “es difícil, pero no imposible”, a lo que añade que “los padres intentan que los niños vuelvan a retomar el hábito de la lectura porque les aporta mucho más que las pantallas”. “Estoy bastante convencida por el tiempo que llevo en este mundo que los padres siempre quieren que los hijos vuelvan a los buenos hábitos. Y la lectura, sin duda, es uno de los mejores que podemos adquirir”, declara.

Volver a los orígenes

La vida en una granja de alpacas en Perú puede parecer un tema muy exótico para un libro infantil, al que la autora llegó tras ver un documental sobre estos animales. “Llevaba tiempo en mi cabeza la idea de hacer algo que aunara la sostenibilidad con la ayuda a los mayores”, indica sobre el argumento de la obra, y detalla que se decantó por las alpacas porque la lana que producen supone “volver a los orígenes” y porque la población que las cría “va envejeciendo pero no se quiere deshacer de sus animales, necesita brazos fuertes y, en este caso, Flor María necesitaba a alguien que le ayudase con su granja”.

La otra protagonista del libro aparece para “demostrarle al mundo que la moda puede ser sostenible y ética también”. Pero aclara que no pretende “aleccionar a nadie, no sientes que te estén intentando dar una clase de cómo portarte, es una historia de dos mujeres que se necesitan mutuamente y se ayudan”.

Suscríbete para seguir leyendo