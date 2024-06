“Nuestro objetivo es ofrecer alternativas a los fumadores que no lo dejan”

La compañía tabaquera Philip Morris tiene un reto: un futuro sin humo. Para ello, ha lanzado al mercado alternativas al cigarrillo convencional como el tabaco calentado, los vapers o las bolsitas de nicotina. La compañía calcula que ya hay 33 millones de usuarios de sus productos sin humo. La directora de Comunicación de Philip Morris a nivel internacional, Moira Gilchrist, ha hablado de todo ello en Ecosystems 2030.

¿Qué importancia tiene el liderazgo de las mujeres en la ciencia?

Para mí, la diversidad es realmente importante para la innovación y para la ciencia en particular, porque si no tienes diversidad de pensamiento, no vas a tener nuevas ideas y la sociedad no avanzará. Así que estoy muy orgullosa de ser una mujer con formación en STEM [siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas] en una posición de liderazgo en una gran corporación multinacional.

Hábleme de su sector. ¿Habrá en el futuro un mundo sin cigarrillos?

Nuestra visión es la de un mundo sin cigarrillos y nos hemos embarcado en un viaje de transformación hace más de una década, cuando el objetivo era crear productos mejores que puedan reemplazar a los cigarrillos para aquellos que no quieren dejar de usar nicotina. Así que hemos progresado enormemente desde el primer lanzamiento de nuestro producto de tabaco calentado en Japón en 2014-15. Ya estamos 10 años por delante y ahora casi el 40% de nuestros ingresos netos provienen de alternativas libres de humo, como el tabaco calentado. Es un progreso increíble en muy poco tiempo. Yo diría que probablemente es la mayor transformación corporativa que ha sucedido en tan poco de tiempo.

¿Cuánta gente es fumadora actualmente y cuánta va a ser consumidora de estas alternativas?

Hoy en día hay más de mil millones de personas en el planeta que fuman cigarrillos. Nuestro objetivo es ofrecer alternativas a todas esas personas que no lo dejan del todo. Obviamente, lo mejor que alguien puede hacer es dejar de consumir nicotina y tabaco por completo, pero la mayoría de la gente no lo hace. En un año cualquiera, más de nueve de cada diez personas que intentan dejar de fumar no lo consiguen. Así que creemos que para esas personas estas alternativas son realmente importantes. El tamaño del mercado es muy grande y ya hemos hecho grandes progresos. Tenemos una gran alternativa de tabaco calentado. Vemos en muchos mercados de todo el mundo que alrededor del 70% de las personas que compran el producto cambian completamente y abandonan los cigarrillos. Es algo bueno para ellos, pero también para la salud pública.

¿Philip Morris tiene que luchar contra la desinformación?

Sí. Y esto es algo que me apasiona porque soy una científica y me gusta trabajar con hechos. Creo que la gente está muy mal informada sobre lo que realmente causa las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Muchas personas creen que es la nicotina y eso no es lo que dice la ciencia. La ciencia dice que son todas las sustancias químicas tóxicas que se liberan en el humo la causa principal de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo y no la nicotina. Es muy

importante dejar de lado la desinformación y ayudar a la gente a centrarse en los hechos. Estas alternativas

, que contienen y suministran nicotina, tienen niveles mucho más bajos de estas sustancias químicas nocivas que el humo del cigarrillo. Así que cambiar completamente a estos productos es una solución real.

¿Los vapeadores son un enemigo o es también una buena alternativa?

No, en absoluto. Me parece bien que la gente encuentre una tecnología diferente. También tenemos esa tecnología entre nuestros productos. Nuestro enfoque inicial fueron las alternativas de tabaco calentado, pero los vapeadores son también una buena solución para muchos adultos que de otro modo seguirían fumando. Me parece positivo ver que alguien se pasa al tabaco calentado o a un vaper o a las bolsitas de nicotina, que es algo relativamente nuevo. Lo que nos gustaría es tener una regulación que cubra todos esos productos para asegurar que hay estándares de calidad para que los consumidores puedan estar seguros. También es importante tener una regulación que proteja a los jóvenes del acceso a estos productos porque nadie quiere ver a los jóvenes usando productos que contengan nicotina de ningún tipo. Y, por último, lo que también nos gustaría ver es una regulación diferenciada para que los consumidores puedan ser conscientes de las diferencias entre estos productos y los cigarrillos combustibles. Los productos que no combustionan el tabaco y, por tanto, no producen este alto nivel de sustancias químicas nocivas y potencialmente nocivas, deberían regularse de forma diferente.

¿Cuál es el gran reto que afronta su compañía?

El principal objetivo y reto es persuadir a los fumadores adultos para que cambien su comportamiento. Es fundamental y por eso todas estas herramientas en torno a la comunicación y las normativas diferenciadas son muy importantes, porque si eres fumador y llevas fumando décadas, es bastante difícil cambiar de comportamiento. Así que tenemos que persuadirles, ayudarles a entender por qué deberían hacerlo, ayudarles a cambiar de producto. Creo que ese es el mayor reto y pedimos a todos en la salud pública, los gobiernos, los periodistas y medios de comunicación, que nos ayuden a dejar de lado la desinformación y centrarse en las personas que más pueden beneficiarse de estos productos y ayudarles a entender lo que son y cómo deben cambiar a ellos.