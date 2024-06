96. Doomer

Definición: s. (ing.) Persoa extremadamente pesimista ou fatalista sobre problemas globais, xeralmente vencellados co medio ambiente. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Peak-oil: anglicismo para designar o punto no que comeza a diminuír o volume de petróleo extraído no mundo, ou, alternativamente, a súa rendibilidade. Ecoansiedade: síndrome ou resposta emocional asociada a pensamentos intrusivos sobre o futuro do planeta, incluíndo medos incontrolables a distintas catástrofes climáticas e biolóxicas. Solastalxia: melancolía ou sensación de desolación, mesmo patolóxica, que as persoas teñen cando a súa contorna (física ou social) é alterada ou degradada. Ningunha destas definicións aparece (aínda) no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: o termo doomer, traducible como “fatalista ambiental”, xurdiu en 2008 en foros de internet vencellados ao chamado peak-oil, nos cales se aventuraba un colapso das sociedades industrializadas unha vez que o uso de combustibles fósiles non sexa economicamente rendible. Simultaneamente, aplicouse tamén o termo doomer para aquelas persoas, xeralmente xoves, angustiadas pola destrución dos ecosistemas naturais, o cambio climático, a superpoboación do planeta e mesmo polas armas nucleares. Estas preocupacións terían matices para cada persoa (“escala de grises”); nos casos máis extremos, os doomers aseguran que a extinción humana está cerca, e nin sequera se involucran en loitas para reverter a situación actual. Nunha escala intermedia estarían os chamados “preparacionistas”: doomers que toman medidas para sobrevivir a un posible caos social xeneralizado, creando infraestruturas específicas e acumulando todo tipo de recursos (víveres, roupa, armas...). Con todo, o perfil doomer máis frecuente é o daquelas persoas sensibilizadas con asuntos ambientais que teñen unha visión pesimista do futuro, o que acaba desembocando en ocasións en respostas emocionais como a solastalxia ou a ecoansiedade.

Por que está en voga esta palabra?: como xa se apuntou noutra entrada do Ecodicionario (a de “Ecoansiedade”), a Asociación de Estudos Psicolóxicos e Sociais estimou en 2023 que o 11% da poboación española sufriría ecoansiedade, sobre todo adolescentes e adultos novos. Aínda nun contexto de negatividade global, con información constante sobre catástrofes ambientais en curso ou inmimentes, existe un movemento contraposto ao dos doomers que é o dos “bloomers” (“os florecentes”): estas persoas, dun positivismo extremo, subliñan que os tímidos cambios sociais que se veñen producindo nas últimas décadas son o xerme dunha sociedade futura que non só será capaz de parar a degradación ambiental, senón que restaurará a nivel global o medio natural (clima, hábitats e especies). O futuro bloomer será, por tanto, “unha nova floración”. As visións radicais tanto do pensamento doomer como do bloomer implicarían asumir un destino inamovible e, por tanto, que non se actúe perante os problemas ambientais.