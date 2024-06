“En mis canciones hay de todo: nostalgia, mi playa del Orzán, mis abuelas...”

Verónica Ferreiro y Javier Sánchez mezclarán jazz, folk y música clásica en su concierto del 3 de julio en el Jazz Filloa, una actuación que forma parte del ciclo +QJazz. La artista coruñesa, afincada en Madrid, habla de este concierto, pero también del pasado y del nuevo disco en el que ya está trabajando.

Se sube al escenario con Javier Sánchez. ¿Cómo nace este formato íntimo?

La propuesta a dúo nació hace doce años. Vamos a tocar los temas que tenemos en un disco común, Camiño. Los hemos arreglado especialmente para hacerlos solo guitarra y voz, ya que en el disco hay una orquesta de cuerda muy grande.

De una orquesta a solo dos músicos. ¿Cómo lo afronta?

Es volver a nuestros inicios porque fue así como empezamos este camino. Primero con los temas de mis discos anteriores, Laio y Nese tempo. Luego le comenté a Javier lo de hacer temas propios también en gallego. Empezamos a componer y tuvimos la idea de la orquesta de cuerda. Como los temas están tan bien hechos, todo el engranaje armónico y la composición, fue sencillo volver al formato pequeño.

¿Cómo surgió la relación artística con Javier Sánchez?

Se marchó el guitarrista de mi primer disco porque se mudó a París. Javi es un guitarrista muy admirado en toda España, así que le propusimos la idea de entrar al proyecto del quinteto. Le gustaba la propuesta y lo que hacíamos y se sumó. A raíz de ahí, hicimos un repertorio más pequeño, a dúo. Hace ya doce años de esto. Nos encantó la idea de llevar estas canciones al formato pequeño.

¿Cambió su forma de trabajar?

Yo había hecho dos discos de local de ensayo, de banda, de componer con el productor musical de mi proyecto. Cuando hablé con Javier, estaba a punto de hacer el tercer disco, estaba atascada y no sabía a dónde tirar. Lo admiro tanto que le dije: “¿por qué no nos ponemos a ello?”. Tiene una impronta musical a la que le tengo mucho respeto, que es la música clásica, en la que la melodía y la armonía funcionan de manera más vertical. Yo venía más del jazz, así que intenté vestir todo el engranaje musical con poemas muy intimistas en gallego. Y así darle un sentido.

¿Cómo surgen sus letras?

El papel en blanco me cuesta la vida. Trabajo mucho a partir de imágenes. Me pongo a escuchar las ideas de Javier y trato de hacer fotografías, de buscar una imagen y escribirla. Hay de todo en mis canciones: mar, nostalgia, mi playa del Orzán, muchas cosas íntimas de mi infancia y adolescencia que me vinculan con A Coruña, mis abuelas, mis tías... Yo soy un poco abstracta y tenía que concretar todo eso, que tuviese un sentido. Es un reto difícil.

Tocará esas canciones en el Jazz Filloa. ¿Es un lugar especial?

Sí, muy especial. Todos los que nos dedicamos a la música en A Coruña conocemos el Filloa. Es el templo del jazz. Además, me queda a tres minutos de donde crecí. Yo vi muchos conciertos ahí. Toqué por primera vez en 2010 y volví de invitada con el cuarteto Ejazz. Desde entonces, no he vuelto, así que me hace mucha ilusión. Además, con mi tercer disco y en gallego. Es una forma de cerrar el círculo porque ya estoy preparando el siguiente trabajo.

¿Qué puede desvelar de ese proceso?

El disco va a ser bastante distinto al anterior. La idea es un formato más pequeño, a dúo o trío. Seguiremos con la guitarra y la voz como protagonistas. Es el elemento común, pero también vamos a trabajar con piano, contrabajo y chelo. Quise atreverme con el español en algunos temas. Es un reto.

