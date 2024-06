Viviendas a estrenar con precios de hace 20 años y a menos de 20 minutos de A Coruña

En los últimos años, la mejora de las infraestructuras que conectan A Coruña con otras localidades cercanas ha vuelto a poner en el mapa lugares que hasta ahora podían parecer alejados de la ciudad. Carral es uno de esos casos. La construcción de la AC-14 y de la tercera ronda han situado a este municipio a tan solo 20 minutos en coche del centro de A Coruña.

Esta accesibilidad ha convertido a Carral en área metropolitana coruñesa y en un lugar sumamente atractivo para la adquisición de vivienda nueva: emerge como una opción preferente para quienes buscan una residencia en un entorno más tranquilo, sin renunciar a las ventajas de la ciudad.

Uno de los proyectos más avanzados para la revitalización de Carral está promovido por AMMA Promoción y ejecutado por Abeconsa. Serán 57 nuevas viviendas situadas en la Travesía Alto do Castro, una zona residencial a pocos metros del campo de fútbol de Carral, del CEIP Vicente Otero y de la Escola Galiña Azul.

Fachada del grupo de viviendas con zonas verdes / LOC

Comercializada por Brigantia Real Estate, una de las inmobiliarias con mayor presencia en la ciudad, los precios de las viviendas de esta promoción oscilan entre los 120.000 y los 160.000 euros, muy asequibles si los comparamos con promociones de obra nueva en A Coruña o en otros municipios de la comarca.

Una alternativa a los alquileres de la ciudad

“Si conoces el mercado de obra nueva en profundidad, sobre todo en el entorno de A Coruña, verás que el acceso a este tipo de viviendas puede llegar a estar muy limitado, generalmente la gente que se puede permitir hacer una compra de estas características o bien tienen rentas altas o niveles de ahorro elevados”, señala Rubén Rivera Corral, responsable de obra nueva en Brigantia Real Estate.

Esta promoción de viviendas en Carral es una alternativa muy interesante para que esos compradores que, con unos ahorros iniciales de unos 35.000 euros, puedan acceder a una vivienda de dos habitaciones, trastero y plaza de garaje pagando una cuota fija de hipoteca de entorno a los 400 euros mensuales. “Con los alquileres por las nubes, cada vez son más las parejas y familias jóvenes que se decantan por desplazarse a municipios cercanos a la ciudad en los que poder invertir en una vivienda propia”, indican desde la inmobiliaria coruñesa.

Y es que, gracias a promociones como esta de Carral, en Brigantia Real Estate están comenzando a atender a cada vez más jóvenes compradores que hasta ahora no se podían permitir acceder a una vivienda de estas características. “Muchos de los jóvenes a los que estamos atendiendo no eran conscientes de lo cerca que se encuentra Carral y se quedan sorprendidos cuando les mostramos estas viviendas, pero ya no solo por la proximidad a A Coruña, sino también por su precio y calidades”, añaden desde la comercializadora.

Uno de los edificios de la promoción / LOC

A los precios asequibles de esta promoción de viviendas se suman las facilidades que desde las instituciones públicas se están dando a los más jóvenes para la compra de su primera vivienda. Muestra de ello son los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que avalará hasta un 20% del crédito hipotecario para que jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo puedan cubrir el 100% de la hipoteca de su nueva casa. Se prevé que estos avales faciliten el acceso a la compra de vivienda a más de 50.000 personas.

Con la solvencia de un gran grupo

AMMA Promoción es una empresa especializada en la promoción y venta de vivienda nueva en Galicia. Durante las últimas décadas, su experiencia se ha gestado de forma sostenida, aprovechando las ventajas de pertenecer a un grupo empresarial con amplia experiencia y diversificación en el ámbito nacional e internacional.