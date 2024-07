Bajas laborales y huelga de celo en la recogida mantienen toneladas de basura en las calles

Las bajas y el cumplimiento a rajatabla de normas, leyes y códigos propio de una huelga de celo explican que la basura continúe amontonada en numerosas calles de la ciudad, a pesar de que hace casi una semana que se recuperó el servicio de recogida, tras la huelga realizada el 24 y 25 de junio, que se prevé retomar el día 8. La alcaldesa, Inés Rey, apunta a un “chantaje” y una “huelga de brazos caídos” en un servicio con un “mal endémico” y asegura que tomará medidas para garantizar los servicios mínimos. El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), al que pertenecen todos los integrantes del comité de empresa, afirma que no ha podido recogerse toda la basura porque se acumuló en contenedores soterrados al darse prioridad a retirar los residuos de San Juan, a lo que se sumó la basura no recogida por la huelga. Además, los empleados están “trabajando escrupulosamente según el plan de riesgos laborales, es decir, que tienen que cumplir con la ley vigente de seguridad vial, no se pueden hacer marchas atrás, direcciones prohibidas o saltarse semáforos en rojo”, atajos que se habían normalizado para llegar a tiempo a cumplir con todo el trabajo, asegura el portavoz del comité, Alfonso Seijo, e insiste en que la empresa tiene que dotar al servicio de más personal y medios.

La alcaldesa sitúa el “absentismo” en más de un tercio de la plantilla, algo que corroboran otras fuentes, y cuestiona que la empresa que presta el servicio, Prezero, realice una adecuada supervisión del cumplimiento de las tareas. “De 200 trabajadores que hay normalmente, hay 66 de baja. ¿Es normal? Y en este turno de noche [del domingo al lunes] se recogió un 30%. ¿Se están controlando los servicios mínimos”, plantea Rey, quien asegura que el Gobierno local va a tomar “todas las medidas” que están en su mano para que se cumplan los servicios mínimos.

La regidora asegura que estudiará imponer sanciones a la empresa y que “el estancamiento en las conversaciones” se debe a que los representantes de los trabajadores plantean reclamaciones que “no va a ser posible cumplir porque probablemente no tengan encaje legal”. “Lo primero que quiero pedir es transparencia en las negociaciones”, señaló en una intervención en Radio Coruña.

Fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran que el sindicato pretende recuperar el poder de decisión sobre las contrataciones que ha perdido tras abrirse una investigación judicial por una presunta “trama criminal” en la que, supuestamente, se cobraban mordidas a trabajadores por contratos eventuales. Seijo incide en que es el STL y sus dirigentes quienes están siendo investigados, no el comité de empresa.

Rey hace “un llamamiento a la responsabilidad de la empresa y de los trabajadores para poder alcanzar un acuerdo y poner fin a la huelga”. “No debemos ceder al chantaje, porque hay una situación en la que se ha tomado como rehén a toda la ciudad y todos los ciudadanos estamos siendo víctimas”, manifiesta y apunta a un “problema estructural”: “Esto no es una cuestión conmigo o con mi Gobierno, es un mal endémico que llevan sufriendo sucesivos gobiernos desde hace más de 20 años y, o se le pone fin, o lo sufrirá el que venga después de mí. No podemos convivir con un problema estructural en un servicio tan básico como la recogida de basura o la limpieza viaria”.

La acumulación de basura ha provocado que en una zona limítrofe con otros concellos como es A Zapateira algunos vecinos opten por llevar sus residuos a contenedores pertenecientes a uno de los municipios vecinos: Arteixo o Culleredo. Vecinos denuncian que han aparecido ratas y bichos por los residuos.

El PP llevará a pleno una moción para reclamar que Rey medie en la huelga “ante el clamor ciudadano contra su pasividad”, pese a que la alcaldesa aseguró ayer que el Gobierno local está “atado de pies y manos” porque no es “mediador entre la empresa y los trabajadores”. El portavoz popular, Miguel Lorenzo, manifiesta su apoyo a lo que decida Rey, pero le urge a actuar.

Huelga de tratamiento en la planta de Nostián

El personal de la empresa que gestiona el tratamiento de la basura en la planta de Nostián, Albada, ha convocado tres días de huelga. Los paros serán del jueves 18 de julio a las 22.00 al viernes 19 a las 22.00, de las 22.00 el día 23 a las 22.00 del día 24 y de las 22.00 del día 25 a las 22.00 del día 26. El comité de empresa denuncia un incremento de los accidentes laborales —12 este año y seis en el último trimestre de 2023, asegura— y del riesgo para la salud de los trabajadores, que achaca a la falta de inversiones de la empresa en mantenimiento, “tanto preventivo como correctivo”. Asegura que la paga de productividad de 2025 peligra porque está vinculada a un convenio entre el Ayuntamiento de A Coruña y Ecoembes que no se ha firmado, motivo por el cual toneladas de plásticos permanecen acumuladas en Nostián sin recuperarse y otras se han depositado en vertedero, según aseguró el presidente del comité, Hadrián Canosa. El representante de los trabajadores aseguró en la mañana de este lunes, en rueda de prensa, que la huelga podría extenderse más allá de los tres paros convocados en inicio si la empresa no da respuesta a sus demandas. Este diario ha intentado sin éxito conocer la versión de Albada. La alcaldesa, Inés Rey, mostró en la mañana de este lunes su “máxima preocupación”, aseguró comprender las reclamaciones de los trabajadores y garantizó que los pliegos para sacar a contratación la gestión de la planta de Nostián, gestionada ahora con un contrato caducado, están terminados y el Ayuntamiento licitará el servicio “a la mayor brevedad posible”.