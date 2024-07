La inclusión laboral, una apuesta con “valor añadido” para las empresas

La inclusión laboral de personas con discapacidad es uno de los retos que afronta la sociedad y en el que empresas y entidades sociales deben ir de la mano, para asegurar el éxito en objetivos como la realización personal, la autonomía de los usuarios, pero también para que las plantillas se ajusten a la diversidad que compone la sociedad. La directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa en Vegalsa-Eroski, Gabriela González, Laura Andrade Sánchez, técnico de empleo y preparadora laboral en Down Coruña, María José España Aldao, coordinadora del área de Formación y Empleo de Down Coruña y Beatriz Gallego, Directora Regional de Inserta Galicia Fundación ONCE debaten sobre el panorama y los retos en LA OPINIÓN.

Beatriz Gallego. Inserta es parte del grupo social Once con Ilunion. Tenemos el nombre de grupo social, aunque tenemos actividad diferenciada en Once, más enfocada para personas afiliadas con discapacidad visual, que está centrado en la venta del Cupón, que es de donde salen los ingresos. Un porcentaje va para apoyar el resto de discapacidades a través de la actividad de la Fundación. Tenemos las empresas del grupo Ilunion que tienen divisiones de distintos sectores de trabajo. Aquí en Galicia, lo que más destaca es limpieza y lavandería, y también la parte de automoción con Stellantis.

Laura Andrade. De entre las acciones, es importante el empleo con apoyo. Prospectamos empresas, buscamos las que pueden colaborar con esta metodología de empleo con apoyo e incorporar una persona con síndrome de Down a su plantilla, y ver qué funciones pueden desempeñar. Después identificamos el puesto, el organigrama, y el listado de funciones que pueden realizar nuestros usuarios. Evaluamos qué candidatos son aptos para el puesto, y hacemos un entrenamiento en el puesto de trabajo acompañando a la persona que inicia la relación laboral. Estamos todo el tiempo del trabajo de la persona con ella en la empresa. Ayudamos en el aprendizaje de tareas y a mediar con los compañeros. En resumen, con todas las dificultades que se pueden ir presentando cuando iniciamos una relación laboral. Después nos vamos retirando, poco a poco, de forma progresiva. Nunca perdemos el contacto con la empresa, hacemos seguimientos mensuales o cada 15 días, donde la empresa nos reporta cómo va el trabajador y podamos mejorar los aspectos que sean necesarios. En estos seguimientos, trabajamos a nivel grupal o a nivel individual, y a veces es necesario retomar ese apoyo. Ofrecemos la posibilidad de dar una charla de sensibilización en la empresa para romper mitos y barreras cuando el trabajador empieza. Es algo que la plantilla agradece mucho. La intervención con las familias es fundamental. Somos mediadores con la empresa, para que no sean las familias las que tengan que preguntar a las empresas, respetando la adultez del trabajador.

Las participantes en el debate, en un momento de las intervenciones. | IAGO LÓPEZ / M.O.M.

Gabriela González. Somos una empresa de personas que da un servicio a personas. Entendiéndolo desde ahí, tenemos que ser un grupo diverso y tener en cuenta que en esa diversidad está la inclusión. Para ofrecer un servicio diverso e inclusivo, con equipos concienciados y tiendas accesibles, contamos con nuestro programa Eroski Inlclusive en el que desarrollamos distintas acciones. Creemos que en la diversidad está la riqueza, y en ello estamos trabajando. No podemos hacerlo solos, de ahí que vayamos de la mano de las asociaciones que ponen en marcha estos programas. Estar coordinado es importante para que haya una integración y que no sea un trabajo adaptado a la persona. El éxito de los programas es la integración desde la creación de un puesto de trabajo con necesidad real.

Gabriela González. Tenemos diferentes programas. Con Down Coruña hemos firmado un convenio de colaboración porque queremos establecer un compromiso a largo plazo, no un apoyo puntual. Apoyamos íntegramente todos sus programas. También estamos en el día a día: la parte más importante es el programa de empleo, que puedan realizar sus prácticas y que luego se pueda llegar a la contratación. En todo momento sentimos que cuando surge una necesidad de hablar algo, hay un especialista para ponerlo en marcha. Con Fundación Once participamos en diferentes programas: con el proyecto de Eroski Inclusive hicimos una guía de atención al cliente para las personas que trabajan en nuestros centros para que tengan tips de cómo atender a una persona con discapacidad visual en la tienda. A veces, desde el desconocimiento no sabemos cómo actuar. La forma de normalizarlo es ir de la mano de las entidades. Uno de nuestros franquiciados en León es la entidad para inclusión laboral Soltra, con la que ya tenemos dos supermercados con plantilla formada por personas con capacidades diferentes. El objetivo es que se genere ese trabajo. El compromiso que tenemos es que haya plantillas diversas e inclusivas.

La inclusión laboral, una apuesta con “valor añadido” para las empresas | IAGO LÓPEZ / M.O.M.

Beatriz Gallego. Lo que hacemos desde Inserta es sensibilizar a las empresas a nivel general con todas las discapacidades. Esa inclusión a nivel laboral es lo que permite tener una independencia económica, no depender de los padres y de la familia, tener ese nivel de autonomía. A todos nos gusta tener esa libertad sin depender de los padres. Esa parte en el trabajo que hacemos es muy importante. También la motivación, pensar que puedo hacer cosas. A nosotros nos llega mucha gente con discapacidad sobrevenida, que viene de una enfermedad. Cuando llegan y hacemos esa orientación y vemos que hay alguna otra alternativa, que se pueden hacer cosas, a veces la persona te dice que le cambiaste la percepción. Esa parte es una satisfacción al pensar que puedes abrir puertas a otras cosas, y la gente ve una forma diferente de actuar en las discapacidades sobrevenidas.

María José España. Dentro de los grupos de adultos solemos realizar una dinámica que es preguntarles a ellos directamente. Qué les aporta, por qué quieren trabajar. Las respuestas que más nos dan, además de la fuente de ingresos, es que aumentan sus relaciones sociales, ganan calidad de vida, se sienten útiles, tienen una responsabilidad, un motivo por el que levantarse para hacer algo. Se sienten útiles, con un aumento de la motivación, se siguen desarrollando y mejoran su autoestima. En las empresas nos dicen que hay un valor añadido cada vez que incluyen en su plantilla a algún tipo de trabajador con discapacidad, ven el aporte que tienen para el resto de la plantilla por los valores que se fomentan, la apertura de mentalidad que algunos viven.

La inclusión laboral, una apuesta con “valor añadido” para las empresas | IAGO LÓPEZ / M.O.M.

Laura Andrade. A veces en los coloquios en las empresas solemos empezar con esta pregunta: ¿qué os aporta trabajar? Salen estas mismas respuestas. El aporte que nos da el trabajo es un poco el mismo, haya o no discapacidad, es una forma de normalizar esta sensación.

Gabriela González. A la inversa es lo mismo. Lo que ves es que al equipo que trabaja con personas con discapacidad les aporta una sensibilidad diaria. Puedes ver la vida y el mundo con los ojos de la diversidad desde ese aporte de valor. Se hace más equipo, porque se intentan volcar con la persona, no desde el paternalismo, pero sí hay cierta preocupación. Después ya es una relación del día a día, como con cualquier compañero. Nos cambia la forma de ver el mundo, de tener esa implicación y de normalizarlo

Beatriz Gallego. Es importante la sensibilización. Hay muchas empresas que no conocen los beneficios. Cuanto más diferente es tu equipo, más diferencia puede aportar. En Galicia hay mucha pequeña y mediana empresa que no conoce esta parte. Esa parte es un reto para Inserta. Las pequeñas y medianas empresas no tienen esa obligación de cumplir ciertas cuotas de reserva, les cuesta mas. Hay quien piensa que van a coger muchas bajas, cuando es al revés: muchos no cogen bajas para demostrar que pueden estar ahí. El reconocimiento mayor de la discapacidad, de esos mitos o ideas prefijadas que hay que trabajar mucho.

La inclusión laboral, una apuesta con “valor añadido” para las empresas | IAGO LÓPEZ / M.O.M.

María José España. Luchamos y trabajamos mucho por el empleo digno. En discapacidad intelectual nos encontrábamos al inicio con empresas que, por aportar una contratación, tenían unas condiciones muy básicas, con tareas muy básicas o pocas horas. Las personas que están en el programa pueden desempeñar un trabajo en una empresa con jornadas de 20 o 25 horas, en diversos puestos. Nos encontramos retos como apoyar una propuesta laboral que considerábamos inalcanzable, como auxiliar de eventos, que implica flexibilidad, jornadas ritmo de trabajo medio fuerte, que pensábamos que iban a tener más dificultad, y vemos que se esfuerzan mucho, que la flexibilidad está muy presente en ellos. Nuestro mayor reto es conseguir más empresas colaboradoras. Hemos ido tocando muchas puertas, y ahora parece que se empieza a invertir el papel, que son las empresas las que se dirigen a nosotros para ofrecer un puesto de trabajo porque están interesados en esta inclusión.

Gabriela González. Son importantes los cambios a nivel legislativo. Es necesaria la colaboración entre empresas y Administración a la hora de afrontar el empleo inclusivo. Es un reto a futuro. Desde el Gobierno se tiene que trabajar en leyes que faciliten y promuevan el empleo inclusivo. El gran reto en Galicia está en que la mayor parte del tejido empresarial son pymes y pueden tener mayores dificultades. En Vegalsa-Eroski, lanzamos un programa de acompañamiento a nuestros proveedores locales para guiarlos en materia ESG, donde la empleabilidad inclusiva es uno de los temas que han salido en la fase de diagnóstico, poniendo de manifiesto su relevancia.