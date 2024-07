Numerosa basura queda sin recoger pese a que la última jornada de huelga fue el martes

La imagen de A Coruña estos días es la de una ciudad con los contenedores de basura llenos, el cartón en las aceras y los muebles viejos sin recoger. La huelga de la recogida de residuos se inició hace una semana, el día 24, y duró dos días en esa primera fase, pero el servicio sigue sin prestarse con normalidad e incluso hay calles que no se han recogido en toda la semana. El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), que convocó el paro, acusó el sábado a la concesionaria, Prezero, de no atender sus demandas y, como respuesta, duplicó las jornadas de huelga durante julio.

La Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña exige que “se ponga solución” porque se trata, dice su presidenta, Luisa Varela, de “un problema de salud”. “No compartimos esta huelga. Somos conscientes de que los trabajadores tienen derecho, pero esto implica a terceras personas y está siendo un problema de salud pública”, expone Varela, que asegura que, desde hace días, “hay contenedores llenos delante de los restaurantes, moscas y gaviotas abriendo bolsas”.

La prueba está en calles como la de San José, donde el día 26 había un sofá junto a contenedores llenos de bolsas de basura y hasta una puerta. Ayer, los residuos cubrían el mueble de dos plazas, que ya casi no se ve, y alrededor hay más residuos y varias piezas de un armario. La imagen se repite en el Agra do Orzán, Palavea o Sagrada Familia. Desde STL aseguran que los camiones de recogida de muebles y chatarra no salen desde el pasado día 23. “Hay aceras por las que no pueden pasar los cartones de la basura que hay”, añade Luisa Varela. Los camiones de cartón sí operan, pero no vacían por completo los contenedores.

Residuos acumulados en San José, ayer, 30 de junio. | // LOC / Ana Carro

Las asociaciones vecinales piden al Ayuntamiento que mueva ficha e “intente resolver esta situación como ya hizo hace dos años”, cuando contrató a Tragsa para reforzar el servicio tras declarar la emergencia sanitaria. “Lo primero son los ciudadanos y la salud pública. El Concello tiene que hacer que la empresa cumpla el pliego de condiciones”, manifiesta Varela.

STL, cuyos dirigentes están siendo investigados judicialmente por fraude, considera que si el servicio no se realiza en las condiciones fijadas por el contrato, el Gobierno local debe imponer sanciones a Prezero, como se hizo en otras ciudades donde esta empresa desarrolla esta actividad.

La siguiente jornada de huelga será el lunes 8 de julio y lo paros se repetirán los días 9, 12, 23, 25, 26 y 30. Si no hay avances, la plantilla ampliará la huelga a todo el mes de agosto y de forma indefinida, a pesar de que coincidirá con la celebración de las fiestas de la ciudad. “Estamos hablando de una posible alerta sanitaria porque son los meses de verano, de calor”, alertó el portavoz del PP, Miguel Lorenzo. La alcaldesa, Inés Rey, dijo en varias ocasiones que el Concello vigilará que se cumplan los servicios mínimos.

Suscríbete para seguir leyendo