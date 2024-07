Del 15% en O Castrillón al 100% junto al estadio de Riazor: así es la recogida de basura en la ciudad

El conflicto en el servicio de recogida de basura mantiene toneladas de residuos acumuladas en torno a contenedores en numerosas calles y plazas de la ciudad. O Castrillón es el barrio en el que más restos han quedado sin retirar, un 85%, ya que se recogió un 15% en comparación con el volumen normal estimado en esa zona, según los datos facilitados este martes por el Ayuntamiento, que situó las mejores cifras en los alrededores del estadio de Riazor, donde, asegura, no quedó nada: se recogió el 100%, al contrastar con las cifras consideradas habituales. El comité de empresa de la concesionaria de la recogida, Prezero, del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), sin embargo, estima que se retiró sobre un 75% de lo normal en tonelaje y explica que el tener que retirar basura del suelo ralentiza el avance de los camiones, por lo que dificulta llegar a más puntos durante el servicio, asegura su portavoz, Alfonso Seijo.

O Ventorrillo y Agra do Orzán y Matogrande y Eirís se sitúan en el segundo lugar con datos más bajos de recogida, un 20% de la cantidad habitual, precisó el Concello. Con un 35% de residuos retirados frente a una jornada ordinaria se quedaron el ámbito de Os Rosales y Labañou y la Ciudad Vieja. En Monte Alto, se recogió un 45% del total que el Ayuntamiento estima como frecuente en la zona.

Sagrada Familia, Elviña y los barrios más alejados del centro, como Mesoiro, Feáns o Valaire, se quedaron a medias: se recogió un 50% del volumen habitual. En Os Castros, se quitó de las calles el 65% del total que el Concello estima como normal y en Os Mallos, el 75%. Mejores datos registra la zona de Pescadería y el centro, con un 85% de la basura retirada, siempre según los datos del Concello que sitúan como el ámbito mejor parado el entorno del estadio.

El Ayuntamiento precisó que las bajas en la plantilla del servicio de recogida de basura son 61 del total de 200 trabajadores, de la cuales 46 afectan al turno de esta semana. La alcaldesa, Inés Rey, cuestionó este lunes el porcentaje de “absentismo”, además de dudar de que la empresa cumpla con su obligación de garantizar los servicios mínimos cuando en la noche del domingo al lunes, aseguró, se había recogido un 30% del volumen habitual. La regidora apuntó a un “chantaje” y una “huelga de brazos caídos” y avanzó que estudiará sancionar a la empresa.

El comité de empresa explica que el estricto cumplimiento de las normas, leyes y códigos que caracteriza a una huelga de celo, sumado a la ralentización por tener que recoger basura del suelo, acumulada tras San Juan y los dos días de huelga realizados hasta ahora, el 24 y 25 de junio, explican que no se llegue a retirar el total de residuos. Seijo avanza que la huelga, que prevé retomarse el próximo lunes, día 8, podría convertirse en indefinida en agosto si no se atienden sus demandas. Un incremento salarial del 1% que no se les abona por una diferencia de criterio en los cálculos entre empresa y trabajadores, ya denunciada; “cumplir estrictamente el pliego de condiciones técnicas” y, por tanto, dar prioridad al contratar como indefinidos a los empleados que antes comenzaron a trabajar como eventuales, y que el Concello asista a las negociaciones con la empresa son su principales demandas. Fuentes próximas a las conversaciones aseguran que el STL, investigado por la justicia por una presunta “trama criminal” que cobraba mordidas por contratos, pretende recuperar poder de decisión sobre las contrataciones, mientras que el portavoz insiste en que solo quieren que se cumpla el contrato.

El PP critica que la alcaldesa “no está haciendo nada a pesar de como están los barrios”. “Debe ocuparse de la huelga de basura, que amenaza con ser indefinida”, urge.