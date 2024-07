El alumnado del colegio de Novo Mesoiro irá al IES A Sardiñeira

El colegio de Novo Mesoiro será adscrito al instituto IES A Sardiñeira de A Coruña. Así lo comunicó el secretario general técnico de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Manuel Vila, que ha señalado que es fruto "de las escuchas y las demanadas" de la comunidad educativa.

La adscrición será oficial una vez que se apruebe en la Xunta Provincial de Directores. Además, los alumnos que decidan continuar sus estudios en el instituto del barrio de Os Mallos dispondrán de transporte escolar gratuito.

En lo que se refiere a la mejoras de las infraestructuras, Manuel Vila anunció el acondicionamiento del aula del semi-sótano como aula de tecnología y la reforma del laboratorio, una actuación que tendrá un coste estimado de unos 50.000 euros y que se espera realizar este verano.

Cambio de cubierta

Paralelamente, desde el pasado mes de junio se está llevando a cabo el cambio de cubierta del edificio de Formación Profesional, así como otras actuaciones en la cubierta de los edificios del instituto, por un importe de más de 400.000 euros.

La actuación, que está previsto que esté finalizada antes del inicio del curso, abarca la retirada del actual techo y la colocación de un panel para evitar a filtraciones de agua, así como la limpieza e impermeabilización de los canalones y el relevo de las bajantes.

El BNG celebra la decisión

El BNG ha mostrado por su satisfacción por esta medida que había reclamado tras hablar con las familias. "Agradezo que as nosas demandas vaian ser atendidas", aseguró la portavoz de Educación de los nacionalistas, Mercedes Queixas. A pesar de ello, lamentó que no se comunicará esta medida con tiempo porque "sería moito máis resolutivo para as familias telo sabido antes para ter a garantía de poder matricular aos seus fillos e fillas na Sardiñeira ou para organizar mellor o seu plan de vida".

Por outra banda, Queixas aseguró que "é unha moi boa nova" que se atendiesen otra de las demandas del BNG referida a la habilitación de espacios para impartir los nuevos ciclos formativos, concretamente el acondicionamento del aula semisótano que estaba propuesta y también la reforma de un laboratorio-

En este sentido, la diputada manifestó que se deben ofrecer "con garantías en canto á necesidade de infraestruturas que teñen tanto o alumnado como o profesorado", teniendo en cuenta que no fueron requiridos por el propio instituto seino que "é unha decisión que vén da Consellería".