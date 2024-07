Un corto para acabar con los prejuicios sobre jóvenes migrantes

A Marola es el título del nuevo corto del director Ángel de la Cruz, pero es también una historia de superación, de identidad y de adaptación. La pura realidad. “La idea fue de Vicente Bellón, un abogado jubilado que fue fundador de la Marola Fútbol Club, un equipo que cuenta con jóvenes inmigrantes que han tenido problemas de integración”, desvela.

El cineasta, ganador de tres premios Goya, reconoce que existen “muchos prejuicios sobre la gente que viene de otros países, que tiene otras culturas, etnias o religiones”, y con esta pieza audiovisual lo que pretende es “hacer reflexionar e incitar a la solidaridad”.

El coruñés reconoce que ha “experimentado con una nueva forma de narrar” en este corto, ya que en él participan no solo actrices y actores profesionales como Estíbaliz Veiga, Xoán Pérez y Tito Barbeito, sino también jóvenes inmigrantes que han experimentado en primera persona esa sensación de no encajar. “Hablé con ellos y pensé que iba a ser complicado que se aprendieran un texto, así que les planteé situaciones y fuimos improvisando”, desvela. Es algo que De la Cruz nunca había hecho. “Es bonito hacer cosas nuevas. Todo lo que no arriesgué de joven lo estoy haciendo ahora”, declara, y asegura estar “feliz” con el resultado porque los diálogos “son la realidad”, a pesar de que la historia “sea ficción”. “Cuentan cosas que realmente sucedieron y experiencias que tuvieron siendo menores al llegar a España”, añade.

Mañana, a las 19.00 horas, será el estreno en el Colegio de Abogados. “Cuando empecé en el cine, hace más de 30 años, los cortos eran como una escuela, que lo siguen siendo de alguna forma, y una tarjeta de presentación, pero yo ahora esto último no lo necesito así que simplemente es contar las cosas en otro formato, como un escritor que escribe cuentos y no una novela”, reflexiona el director y guionista de El bosque animado.

Ángel de la Cruz reivindica el papel del corto porque “en este tipo de historias, hace pensar y reflexionar”. “El formato se adapta muy bien”, defiende.

Se está dejando llevar por lo que siente, y lo está disfrutando. “En mis inicios, me preocupaba mucho por mis películas y fue muy clásico y formal. Me faltó esa experiencia de dejarme llevar y ahora lo estoy haciendo”, revela.

El director coruñés fue el coguionista de la historia junto a Vicente Bellón, quien también ejerció de coordinador e impulsor de este proyecto. “Esperamos que tenga una gran repercusión mediática para poder entender la importancia de ayudar a esta gente que no siempre cuenta con nuestra solidaridad”, concluye Bellón.