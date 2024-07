Humor contra el incivismo en la Ciudad Vieja

“Mi patio y mi fachada no es un cacacan”. Así de contundente se muestra la comunidad educativa de las Escuelas Infantiles Populares, la guardería de la Ciudad Vieja, que en los últimos tiempos se había acostumbrado a una situación muy desagradable: algún desaprensivo adoptó el hábito de recoger los excrementos de su mascota y lanzarlos por encima de la tapia de la escuela infantil, directamente al patio donde juegan sus alumnos.

“La primera vez no le das importancia, pero ya la segunda y la tercera... tuvimos que llamar a la policía para ver si se podían revisar las cámaras, pero nos dijeron que estaban orientadas hacia el otro lado”, cuenta Marisé Becerra, la directora de la escuela. En una de las ocasiones, los docentes de la escuela tuvieron que avisar al 010 para que acudiese al centro a limpiar las heces de la pared, que estaba “llena de salpicaduras”. Una situación a la que en el centro no podía dar crédito. “La guardería lleva aquí 50 años, no hay problema con nadie. Supongo que es más cómodo tirar la bolsa al patio que al contenedor”, ironiza la directora de la escuela.

El personal de la guardería decidió entonces pasar a la acción. Es así que, desde hace al menos un mes, en su fachada cuelga, hacia el callejón de San Benito, un cartel que señala directamente ese acto incívico, cuyas consecuencias sufrían los escolares que juegan en el patio del recreo hacia el que caen las bolsas. Sorprendente o no, la medida ha surtido efecto, al menos por ahora.

“Queríamos hacer otra cosa, pero nos salió eso. Al menos, que se entere la gente de que nos están tirando la caca al patio. Desde que lo pusimos no ha vuelto a pasar. Lo íbamos a quitar, pero creo que lo dejaremos, por si acaso”, comenta Marisé Becerra.