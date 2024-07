Cañita Brava volverá a brillar en la gran pantalla: estará en Torrente 6, de Santiago Segura

Llevaba ya demasiado tiempo sin hacer una aparición estelar en una gran producción cinematográfica. Por eso Santiago Segura no lo dudó al poner en marcha la producción de su nueva obra, Torrente 6, y una de las figuras coruñesas del espectáculo, Cañita Brava, será uno de los protagonistas de lo que será uno de los acontecimientos fílmicos del año.

En declaraciones a una emisora local, el hombre que se inició en el mundo de la canción a bordo de la lancha de remos que cruzaba la ría en As Xubias afirmó que el papel que representará en la película será el de un ministro de Cultura de España. No cabe duda de que será capaz de imprimir su personalidad a ese personaje, aunque es discutible que el público no coruñés comprenda la mayor parte de la perorata que pronunciará ante las cámaras.