Una de las criaturas del cómic y cine fantástico más populares del siglo XXI llega a la sede de Afundación en A Coruña con la exposición ‘Goya-Hellboy. Una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois’, que permanecerá abierta hasta el 31 de agosto. La muestra reúne 72 obras originales en las que el prestigioso dibujante francés captura la iconografía del universo del superhéroe Hellboy. Mientras conocen el trabajo de Levallois, los visitantes podrán encontrar los grabados de Goya ‘Los caprichos’ y ‘Los disparates’, de la colección de Arte Afundación, y dos láminas cedidas y firmadas por el creador de la saga, Mike Mignola: la portada de In the Chapel of Moloch (En la capilla de Moloch) y una ilustración de Hellboy que homenajea al famoso lienzo Átropos, de Goya. La exposición está comisariada por el especialista en cine y cómic Asier Mensuro.

El superhéroe Hellboy y los monstruos de Goya se unen en una exposición en Afundación / Afundación

Según explican en Afundación, el responsable del diseño de personajes y del universo creativo de películas como la saga de Harry Potter, Jurassic Park o Piratas del Caribe Stéphane Levallois quedó impresionado al contemplar en el Museo del Prado las pinturas de Goya, y de esta fascinación surgió el trabajo que ha dado lugar a la exposición. “La ilustración, el diseño y el cómic son especialmente importantes para Afundación, tanto por su relevancia para el arte contemporáneo en general, como por la importancia que, en particular, tienen en Galicia”, explica la coordinadora adjunta del área de Cultura de la Obra Social de Abanca, Paloma Vela.

La exposición ‘Goya-Hellboy’ tiende puentes entre Goya, el gran creador de monstruos y fantasía del siglo XIX, y Stéphane Levallois, el gran creador de monstruos cinematográficos del siglo XXI. Se integra en el programa solidario ‘Cultura por alimentos’, de Afundación, y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), por lo que habrá contenedores habilitados para recoger alimentos no perecederos que serán donados al Banco de Alimentos Rías Altas y repartidos entre personas y familias vulnerables.