La Ciudad de las TIC de A Coruña se queda sin director a la espera de que se cree su sociedad gestora

La Ciudad de las TIC ha dejado de tener director. Alfonso Martínez, nombrado para estar al frente del polo de innovación tecnológica de la antigua fábrica de armas en septiembre de 2022, ya no forma parte del proyecto, que de momento carece de nuevo responsable a la espera de que se constituya la sociedad gestora del parque tecnológico. La Universidad da Coruña (UDC) y el Ayuntamiento aprobaron a finales del año pasado sus respectivas participaciones en esta sociedad pública, pero todavía no está constituida. Aunque ha habido avances entre las dos partes para agilizar el proceso, su creación no tiene plazo concreto, aunque la alcaldesa, Inés Rey, avanzó el mes pasado que entre los objetivos de su gobierno antes de que termine el año está la constitución de la sociedad que gestione la Ciudad de las TIC.

Martínez participó ayer en una mesa redonda organizada en las instalaciones de Pedralonga sobre el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo empresarial y profesional gallego en calidad de “experto en TIC”, no en representación del complejo que comenzó a dirigir hace casi dos años. Según la UDC, consultada por este periódico, su contrato era de un año y estaba “vinculado a una financiación”, aspecto que no trascendió cuando fue anunciado. El fin del contrato, añade la institución, coincidía con la entrada del nuevo equipo de Gobierno de la UDC, aunque se le pidió que permaneciese tres meses más, a lo que accedió.

Cuando la administración local y la institución académica aprobaron su participación en esta sociedad de gestión recogieron su creación con un capital social de 660.000 euros, dividido en mil participaciones de 660 euros de valor nominal cada una: el 51% de la participación corresponde al Concello y el 49% a la UDC. Una vez constituida la entidad gestora deberá determinarse si el parque tecnológico de Pedralonga necesita la figura de un director, de un gerente o de otra figura responsable, apuntan las fuentes de la UDC; añaden que incluso Martínez podría ser uno de los aspirantes al puesto.

En el transcurso de la mesa redonda de ayer, el presidente del Clúster TIC de Galicia, Antonio Rodríguez del Corral, manifestó que hay demanda entre las empresas tecnológicas gallegas “para llenar al menos dos naves más” del complejo. Uno de los participantes, Tino Fernández, presidente de Altia, admitió que uno de sus “sueños” es “ver acabada la Ciudad de las TIC”, para la que pidió “celeridad” en el proceso de constitución de su sociedad gestora.

Fuentes consultadas por este diario confirman que ha habido reuniones recientes entre Concello y UDC para avanzar en el proyecto, aunque también señalan que la creación de la sociedad pública “no es tan inmediata” y requiere de “decisiones de calado” respecto a las inversiones que necesita la Ciudad de las TIC.

Con Martínez como director, en la Ciudad de las TIC se ha inaugurado el primero de sus edificios, el Centro de Servicios Avanzados (el CSA, en octubre de 2023), donde hay varias empresas instaladas que desarrollan, prueban y exhiben proyectos; funciona también el Galaxy Lab, un campo de experimentación de drones promovido por el Instituto Tecnolóxico de Galicia; y se está construyendo un plató virtual de grandes dimensiones impulsado por la Diputación y el Clúster audiovisual gallego, que promueve otros dos estudios. En el CSA se han organizado diversos eventos sobre el sector TIC y está prevista la rehabilitación de al menos dos naves.

