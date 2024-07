Prefiere que la llamen María y no Mai. Es su forma de romper con una etapa en la que no se sintió ella misma. La voz de Nena Daconte ha recuperado esa artista que no buscaba fama, solo vivir de su pasión: la música. Estará en concierto el 12 de julio en los jardines de Méndez Núñez dentro del Atlantic Pride.

¿Está dedicando esta gira de verano a disfrutar?

Sí, la verdad es que estoy disfrutando mucho, sobre todo desde que estoy en Subterfuge, que sacamos un disco el año pasado y es con el que estamos girando. Estoy bastante contenta porque tenemos varios formatos para disfrutar las canciones de diferentes maneras. En el Atlantic Pride vamos a ir con toda la banda, así en eléctrico. Normalmente, la gente solo conoce una o dos canciones, pero yo siempre invito al público a disfrutar de la música de Nena Daconte, a dejarse llevar.

Muchos la conocen por ese Tenía tanto que darte. ¿Cuida sus grandes éxitos o alguna vez ha renegado de ellos?

No reniego. Por ahora los canto porque yo siempre pienso en mi experiencia como público. Si yo fuera a ver a alguien que me gustaba cuando era joven, me encantaría que tocase sus grandes éxitos.

Su canción es como un himno.

Sí. Se ha quedado como una canción de buen rollo que a la gente le da mucha alegría. Transmite cosas muy positivas aunque es una canción de amor un poco triste. Casi todas mis canciones son así, tristes pero con una melodía que te genera sensaciones positivas.

Hablaba de su nueva discográfica. ¿Qué supone estar en un sello más independiente?

Tienes un poco más de libertad para hacer las cosas, aunque la verdad es que yo siempre he tenido bastante libertad artística en todas las discográficas las que he estado, en Universal o con BMG y ahora en Subterfuge. No concebiría la música si no me dejaran hacer lo que yo quiero, no tendría sentido para mí. Al ser un sello independiente, más, a nivel económico las cosas son diferentes a estar en una gran compañía.

¿Está en marcha su séptimo disco?

Sí. Ya está compuesto entero y me falta rematar una canción. Estoy trabajando con un productor que es amigo mío, Sergio Sancho, y hemos querido tener libertad absoluta. No solo hacer canciones pop rock, que es como lo más típico de Nena Daconte, sino tener un poco más de libertad y está quedando bastante guay.

¿De qué manera ha encontrado ese camino?

La cosa es que cuando tienes éxito, de pronto te entra mucha presión. A partir de ese momento, ya sabes que la gente va a escuchar tus canciones. No es lo mismo que al principio, que componía las canciones sin ningún tipo de expectativa. Yo creo que le pasa a todos los artistas. Hay una época de crisis en la que no te encuentras como compositora ni como cantantes. Te pierdes y la única manera de recuperarte es volver al origen de por qué compones, por qué te gusta la música y por qué haces música. Yo me encontré con 16 años, esa persona a la que le gustaba mucho la música, pero nunca pensaba ni en fama, ni en dinero, ni en competición. Después llegó Operación Triunfo y entré en una especie de irrealidad. He tardado 22 años en darme cuenta.

Además de un trampolín, ¿Operación Triunfo es un peso que hay que soportar?

Sí. Además, ahora me da la sensación de que mucha gente joven en el mundo de la música, aunque no quiero generalizar, solo quiere ser famoso y tener dinero. Para esa gente, ese formato es el camino más rápido, pero yo creo que te despistan un poco de lo importante. Los grupos que me gustaban a mí de joven, como Radiohead, Nirvana o REM, hacían música por amor a la música. Eso es lo que perdura en el tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo