Luz verde definitiva para que A Coruña abone 4,2 millones por deudas de las fiestas de 2023

El pleno del Concello de A Coruña aprobó esta mañana de forma definitiva la modificación en el presupuesto de este año y en el del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) para permitir pagar facturas pendientes de las fiestas de 2023 por un importe de 4,2 millones de euros, así como 3,7 millones que se adeudan a la Compañía de Tranvías como parte de la subvención municipal al bonobús y que una resolución judicial obligó a abonar tras aceptar una medida cautelar solicitada por la empresa concesionaria del transporte publico. El BNG votó a favor del cambio contable y el PP lo hizo en contra, como hace un mes en el pleno de junio, por lo que el asunto fue aprobado.

El grupo nacionalista reprochó al gobierno local la gestión de la actividad del IMCE y avanzó que no volverá a aprobar nuevos gastos si no hay crédito presupuestario para ello "para no comprometer la sostenibilidad financiera del concello", según comentó su portavoz, Francisco Jorquera.

El PP cuestionó la "urgencia" con la que el ejecutivo local cambió las cuentas después de que hubiera servicios sin abonar desde el verano pasado. "Votamos en contra porque no queremos ser cómplices de esta gestión", explicó el concejal Roberto Rodríguez, que acusó al BNG de ser "cómplice" de la gestión municipal por haber permitido hace un año la investidura de la alcaldesa, Inés Rey.

El portavoz municipal, José Manuel lage, crítico al PP por oponerse al cambio en el presupuesto municipal mientras expresa el deseo que se abonen los pagos pendientes vinculados a las actividades del IMCE. Añadió que "el presupuesto es dinámico porque se ajusta a la realidad".