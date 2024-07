La dirección de la Ciudad de las TIC se ralentiza por la demora en la constitución de su gestora

Cuando el Galaxy Lab fue inaugurado en la Ciudad de las TIC en noviembre pasado los allí presentes manifestaron el deseo de que no tardase en constituirse la sociedad gestora del parque tecnológico de Pedralonga. Por aquellas fechas la Universidade da Coruña (UDC) y el Ayuntamiento aprobaron sus respectivas participaciones en esa entidad pública, en la que también manifestó su deseo de ser parte la Xunta. Ha pasado más de medio año y la sociedad de gestión no solo no está creada, tampoco está definida la dirección de la propia Ciudad de las TIC —quien fue contratado como director en 2022 dejó el puesto hace tres meses, según adelantó este periódico— ni estimadas inversiones ni asignadas las funciones que desempeñará cada parte en unos terrenos de los que la UDC es titular tras haber obtenido la concesión demanial del Ministerio de Defensa para poner en funcionamiento el proyecto de innovación tecnológica.

La Universidad, según sus fuentes, apunta que la constitución de la sociedad gestora se producirá “muy pronto”, y otras fuentes conocedoras de los contactos añaden que se están tramitando los últimos detalles ante notario, aunque todavía no se ha firmado ningún documento que oficialice la creación de la entidad; el Concello no ha respondido. Sin plazos concretos y en pleno verano, cuando las administraciones trabajan a otro ritmo, las dos partes deben cerrar los aspectos que pongan en marcha su funcionamiento; entre ellos está el de la dirección, que hasta hace unos meses correspondió a Alfonso Martínez, aunque la sociedad podría determinar la designación de otra figura gestora.

Fuentes consultadas por este diario aluden incluso a que la UDC llegó a replantearse el modelo de gestión de la Ciudad de las TIC, aspecto que niegan desde la institución académica. Otros consultados, en cambio, señalan que en los últimos meses se propuso un cambio en los porcentajes de participación. En un principio, el Concello aprobó que su parte en la sociedad sería del 51% y la Universidad, del 49%; entre ambas aportarían un capital social de 660.000 euros dividido en mil participaciones de 660 euros de valor nominal cada una. La institución, según las mismas fuentes, planteó más adelante rebajarla considerablemente, de manera que la Xunta se sumaría al proyecto asumiendo el porcentaje restante. De esta manera, las tres partes podrían convertirse en titulares de la concesión de los terrenos.

Hasta el momento, UDC y Concello han mantenido reuniones para concretar el modelo de la Ciudad de las TIC, a la espera, entre otras cuestiones, de acordar si la Xunta se suma a la sociedad gestora. Aunque esta aún no esté constituida, el polo tecnológico de la antigua fábrica de armas ya cuenta con un plan director, un plan de viabilidad económica y una estructura de gobernanza, según apuntan las fuentes preguntadas, objetivos que se plantearon cuando Alfonso Martínez asumió la dirección de la Ciudad de las TIC. Pero estos documentos y esquemas de gobierno no han sido dados a conocer por ninguna de las partes.

Impulso al proyecto

La demora en la constitución de la entidad que dirija la Ciudad de las TIC no está sentando bien en el sector tecnológico, admiten algunas de las fuentes consultadas, sobre todo porque crea dudas sobre el desarrollo de un proyecto para el que se han creado altas expectativas desde finales de la década pasada y que fue impulsado con mucho interés por la UDC en su anterior etapa de gobierno y por el Clúster TIC de Galicia, agrupación que engloba a las principales empresas del sector.

Tino Fernández, presidente de la tecnológica Altia, expresó esta semana en una mesa redonda organizada en la propia Ciudad de las TIC, su deseo de que pronto quedase creada la sociedad de gestión que aclare su futuro desarrollo, para la que pidió “celeridad” a las administraciones implicadas. En el mismo acto estuvo el ya exdirector, aunque intervino en calidad de experto en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Algunas firmas tecnológicas punteras ya se han instalado en el primer edificio en marcha de la Ciudad de las TIC, el Centro de Servicios Avanzados, inaugurado en octubre de 2023, tras haber solicitado espacios de oficinas, trabajo y exhibición de proyectos. Está previsto que el Citic de la UDC se traslade también a Pedralonga, aunque apenas ha habido avances respecto al nuevo inmueble, del que se ofrecieron imágenes en 2021. El Concello, por su parte, tiene previsto intervenir en el entorno del parque tecnológico para ejecutar mejoras que den servicio a sus usuarios y a los barrios.

Las tecnológicas hacen planes para ocupar nuevas naves

Los terrenos sobre los que la UDC obtuvo de Defensa una concesión demanial por 25 años tienen una superficie de 127.000 metros cuadrados, aunque no abarcan toda la superficie de la que fue titular el Ministerio cuando en el mismo enclave estaba la fábrica de armas. Hay otros 135.000 metros cuadrados no cedidos que pertenecen aún al Estado y que podría desafectar si ninguna institución o administración la solicita. En el suelo que sí usa ya la Universidad está previsto que se reformen naves ya existentes, como se hizo con el Centro de Servicios Avanzados, o se levanten otras nuevas. Para dos de ellas, aún no construidas, ya hay demanda de instalación, como ha comprobado el sector tecnológico gallego vinculado a la Ciudad de las TIC. Una de ellas la ocuparía una empresa importante del ramo, mientras que otras cinco o seis podrían repartirse el espacio de la otra instalación. Otro proyecto que sí está en marcha en Pedralonga es el plató virtual de grandes dimensiones que promueven el Clúster audiovisual gallego y la Diputación de A Coruña. El primero también ha planteado, a través de la constitución de una empresa con varias compañías audiovisuales de la comunidad, la construcción de otros dos estudios para la grabación de series de televisión y películas y para la formación de profesionales, dado que Galicia es una de las zonas de España donde más trabajo existe en el sector y de la que salen muchos técnicos de distintos segmentos.

Suscríbete para seguir leyendo