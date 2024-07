PP y BNG votan a favor de que la alcaldesa destituya a Lage como portavoz municipal

El PP y el BNG coincidieron ayer en el Pleno en el voto a favor para que la alcaldesa, Inés Rey, retire a José Manuel Lage la condición de portavoz municipal “por haber mentido” en la sesión de la Corporación del pasado 11 de abril. En aquel Pleno, Lage defendió la legalidad de sus actuaciones con respecto a un inmueble de su propiedad en la avenida del Ejército, en las que el PP, apoyado en un informe de la Policía Local y en otro de un inspector municipal de Disciplina Urbanística, sostiene que el portavoz del Ejecutivo socialista realizó obras sin licencia. Por ello, el grupo popular presentó una moción para instar a la regidora a retirarle la portavocía. El PSOE votó en contra, pero la iniciativa fue aprobada porque también la apoyó el BNG, grupo que permitió hace un año la investidura de Rey para repetir mandato. La moción no constituye un mandato de obligado cumplimiento para el Gobierno local.

José Manuel Lage reiteró que no cometió irregularidades, como había defendido en abril, e insistió en que las obras a las que se refieren los populares “aún no han comenzado”, según recoge otro informe, por lo que advirtió al portavoz del PP, Miguel Lorenzo, de que “va a quedar retratado”. “Espero que en este salón de plenos pida disculpas, y está invitado, cuando usted pueda comprobar que empiezan esas obras, se desarrollan y se ejecutan”, propuso.

El portavoz del Gobierno local repitió que no ha recibido tratos de favor ni privilegios en las actuaciones relacionadas con su inmueble y atacó a los conservadores por “dedicarse a calumniar, difamar e intentar linchar” a su persona. “Demostraron su mediocridad con ataque personal, acoso y mentiras constantes. Una mentira repetida cien veces no se convierte en una verdad. Han intentado eliminar casi físicamente a una persona de la política. Hagan política”, pidió al PP.

Lorenzo justificó la moción por considerar que Lage “mintió” durante las explicaciones que hace tres meses ofreció por la ejecución de obras en su piso. Lorenzo reiteró que existen informes que constatan que los trabajos estaban acabados cuando fue aprobada su licencia. “No es de recibo que el portavoz municipal mienta a los ciudadanos. Quien se atreve a mentir en público a todos los coruñeses no tiene credibilidad para ser el portavoz de un gobierno”, defendió Lorenzo.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, no pidió expresamente que se le retirase la portavocía a Lage, sino que dijo que el concejal “debe asumir responsabilidades”. “Seguimos pensando que cometió irregularidades y que sus explicaciones fueron insuficientes. Por eso votamos a favor de esta moción”, expuso Jorquera, quien recordó que en su momento criticó la “concentración de poder” en el Gobierno local y la responsabilidad directa de Lage sobre el área de Urbanismo, que desde ya no tiene porque Inés Rey reestructuró su equipo de gobierno a finales del pasado mes.

Lage es el concejal de Economía, que incluye Contratación, y Planificación Estratégica. Mantiene la portavocía que ya ejerció en el mandato anterior, sigue siendo primer teniente de alcalde y será “coordinador de proyectos estratégicos”, como apuntó la alcaldesa, lo que lo sitúa en el ámbito de los planes relevantes de la ciudad, como la estrategia 2030-2050, la fachada marítima o la Ciudad de las TIC.

Deudas de las fiestas

El Pleno de A Coruña aprobó también, de forma definitiva, la modificación en el presupuesto de este año y en el del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) para permitir pagar facturas pendientes de las fiestas de 2023 por un importe de casi 3,9 millones de euros, así como 3,7 millones que se adeudan a la Compañía de Tranvías como parte de la subvención municipal al bonobús, que una resolución judicial obligó a abonar tras aceptar una medida cautelar solicitada por la concesionaria del transporte público. Intervención señaló en su dictamen, preceptivo pero no vinculante, que los gastos del IMCE se comprometieron sin ser sometidos a su control, sin existir crédito suficiente y sin cumplir la normativa de contratación.

El BNG votó a favor del cambio contable y el PP lo hizo en contra, como hace un mes en el pleno de junio que debatió la aprobación inicial, por lo que el asunto recibió la luz verde final. El grupo nacionalista reprochó al Gobierno local la gestión del IMCE y avanzó que no volverá a aprobar nuevos gastos si no hay crédito presupuestario para ello “para no comprometer la sostenibilidad financiera del Concello”, según comentó su portavoz, Francisco Jorquera. “Actuamos de buena fe porque no tienen que salir perjudicadas empresas proveedoras que esperan por cobrar desde hace un año”, añadió.

El PP cuestionó la “urgencia” con la que el Ejecutivo local cambió las cuentas después de que hubiera servicios sin abonar desde el verano pasado. “Votamos en contra porque no queremos ser cómplices de esta gestión”, explicó el concejal Roberto Rodríguez, que acusó en cambio al BNG de ser “cómplice” de la gestión municipal por haber permitido hace un año la investidura de la alcaldesa, Inés Rey, como recalcó varias veces durante la sesión. “Las fiestas de María Pita de 2024 van a empezar debiendo dinero de las de 2023 por la incompetencia del Gobierno local”, vaticinó Rodríguez.

El portavoz municipal, José Manuel Lage, crítico al PP por oponerse al cambio en el presupuesto municipal mientras expresa el deseo que se abonen los pagos pendientes vinculados a las actividades del IMCE. Añadió que “el presupuesto municipal es dinámico porque se ajusta a la realidad”.

Urbanización y subvenciones

El Pleno aprobó, con la abstención del PP, la modificación del anexo de inversiones previsto para este año con el fin de licitar próximamente las obras de urbanización, por 250.000 euros, del solar existente entre las calles Cerca y Antonio Ríos, en O Castrillón. El proyecto de remodelación, aprobado en una junta de gobierno de 2022, estima la posibilidad de edificar en tres parcelas del polígono y de crear nuevos espacios públicos en otro sector de la zona para abrir una pequeña plaza.

El portavoz municipal avanzó que el Concello realizará el año próximo su primer estudio sobre la calidad de la prestación de los servicios municipales, una iniciativa, dijo para que “comienzan a hacer la mayor parte de concellos que tienen políticas avanzadas en lo referente a servicios de calidad”. El Gobierno local también prevé poner en marcha en el segundo semestre del año su Plan Estratégico de Subvenciones para reformar la “transparencia en el campo económico”. La negociación de las cuentas de 2025 arrancará en septiembre.

Fariñas suple a Fontela como edil del PP

Hay un nuevo rostro en el salón de plenos, en la bancada del Partido Popular. María Jesús Fariñas Andón tomó ayer posesión de su acta de concejal en sustitución de Judit Fontela, que el mes pasado renunció para asumir su nuevo cargo como directora xeral de Mobilidade de la Xunta. Fariñas, número 12 en la lista del PP en las pasadas municipales, fue felicitada por todos los miembros de la Corporación que intervinieron en la sesión.