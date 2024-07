¿Qué tiempo hará en A Coruña el primer fin de semana de julio?

El sol será el principal protagonista de este primer fin de semana del mes de julio en A Coruña, aunque su predominio no será absoluto. Tanto hoy viernes como el domingo serán previsiblemente jornadas soleadas pero el sábado por la mañana se espera un incremento de la inestabilidad atmosférica y Meteogalicia anuncia chubascos en el litoral coruñés. Y las temperaturas se mantendrán en valores discretos para ser ya verano. Con 21 grados de máxima hoy y no más de 20 a lo largo del fin de semana, los coruñeses seguramente no pasarán calor. Las mínimas serán de 16 grados el viernes, 14 el sábado y solo 11 el domingo. Los termómetros se quedarán, así, por debajo de los valores registrados este jueves, en el que notamos un ascenso de las máximas en el área coruñesa, sobre todo en las horas centrales del día.

Hoy los termómetros se quedarán más contenidos. Y es que parece que al verano en A Coruña le está costando arrancar. Después de un junio con más días de tiempo revuelto que de sol, el anticiclón ha cogido las riendas de esta primera semana de julio pero tampoco logra por ahora un dominio absoluto en el comienzo de uno de los meses vacacionales por excelencia.

El predominio de las altas presiones ya dejaba un inicio de semana con días soleados y, aunque con temperaturas contenidas, el ambiente estos días ya es más veraniego.

Y así seguirá a lo largo de las próximas jornadas, con sol y algunos intervalos nubosos, con la única salvedad --como hemos comentado más arriba-- del sábado, que amanecerá con el cielo muy cubierto y con alta probabilidad de precipitaciones durante la primera mitad del día. Y es que Meteogalicia prevé para este 6 de junio el paso de un frente poco activo que entrará por Galicia y que dejará mayor nubosidad y un incremento de la probabilidad de chubascos débiles en la costa coruñesa.

Hasta entonces, hoy viernes día 5 tenemos por delante una jornada de tiempo muy estable y soleado, con algunos intervalos nubosos, sobre todo en las primeras horas del día, y con temperaturas que suben hasta situarse en la horquilla entre los 15 y los 17 grados para las mínimas, y hasta 21 en la máxima.

El fin de semana traerá, como ya hemos comentado, un poco de todo: se espera tiempo más inestable el sábado día 6, pero el domingo día 7 A Coruña y el resto de Galicia disfrutarán de jornada dominical soleada.

¿Y la próxima semana? ¿Qué tiempo toca en A Coruña? Por ahora el avance de Meteogalicia dibuja un cambio en el panorama atmosférico y todo apunta a un incremento de la inestabilidad a partir del lunes día 8. A las temperaturas les costará recuperarse después del bajón térmico del sábado y por lo menos durante la primera mitad de la segunda semana de julio en A Coruña Meteogalicia no descarta chubascos. Explican desde el instituto meteorológicoc gallego que predominarán los vientos de componente oeste, por lo que se esperan cielos con más nubes en la mitad oeste de Galicia, con posibilidad de lluvias débiles, y cielos más despejados en la mitad este de la comunidad gallega. Las temperatuars seguirán ligeramente por debajo de la media para esta época del año. Más información.