Los arquitectos de A Coruña recaban información entre el sector con la que potenciar el debate sobre la fachada marítima

A través de una circular enviada esta semana, la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) ha invitado a los profesionales colegiados a enviar cualquier información o documentación “relevante que pudiese ser considerada de utilidad para debatir sobre el futuro del borde litoral portuario”. El plazo para enviar la información “o sugerencias”, indica el texto, estará abierto durante el mes de julio y los documentos se pueden enviar al correo electrónico presidenta.coruna@coag.es.

“No se trata de ideas, ideas hay muchas que ya se han expuesto pero sobre las que no se han tomado decisiones. Se trata de recabar cuanta más información mejor sobre el puerto por parte de arquitectos que hayan participado en concursos, proyectos o estudios sobre los muelles u otros aspectos”, explica Ruth Varela, presidenta de la delegación coruñesa.

Una de las razones que motivan esta iniciativa es, precisamente, la escasa información de la que disponen varios actores implicados en la reordenación de la fachada marítima después de que el Estado, el Concello y la Xunta consensuasen participar de forma conjunta en la transformación de los muelles, por ahora mediante un convenio y a la espera de actuaciones concretas. Esta limitación de datos y documentación se puso de manifiesto el mes pasado en la jornada de debate y trabajo organizada por el COAG en A Coruña con más de una veintena de representantes de distintos sectores. En el transcurso de la misma, donde participaron entre otros la Lonja, placeros, la Cofradía Pescadores, la Asociación de Usuarios do Porto (Ausport), la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana, se expresó la “preocupación” e “incertidumbre” por las medidas que se estudia aplicar para transformar los muelles urbanos.

“Creemos que hasta ahora se está hablando de inconcreciones y no de aspectos relacionados con la actividad productiva del puerto. Esto debe ser una prioridad, y no si se va a poder pasear por esta zona o la otra”, expone Varela. “Que los sectores no tengan información es preocupante porque afecta a las inversiones privadas en el puerto, a las concesiones en los muelles, a empresas que tengan actividad o estén interesadas en instalarse e invertir. Hay que recordar que el puerto no debe perder la hegemonía pesquera que tiene. Parece que no se tiene en cuenta que esto es un puerto”, añade la presidente del COAG en A Coruña.

La estrategia Coruña Marítima que las administraciones han definido como el ámbito en el que se resolverá la reordenación portuaria debe fijar próximas reuniones. Por ahora, la comisión especial municipal sobre la fachada marítima, de carácter informativo y presidida por el BNG, ha iniciado la serie de comparecencias de actores implicados. El primero ha sido el Puerto a través de su presidente, Martín Fernández Prado, quien, lejos de concretar, abogó por “un amplio acuerdo general” por los muelles. La delegación del COAG ha recibido la siguiente convocatoria.

Otra mesa en el Circo de Artesáns

El COAG de A Coruña celebró ya un primer encuentro para debatir sobre la transformación portuaria, al que, según indica la circular enviada a los profesionales, no pudieron asistir los técnicos de la Autoridad Portuaria convocados. Una segunda cita de debate sobre el puerto interior será la que para el lunes 8 de julio ha programado la Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Con la perspectiva de que la reordenación afecta a los terrenos de San Diego, Petrolero y la terminal ferroviaria, están citados a debatir a las 19.30 en el Circo de Artesáns (San Andrés, 36) el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado; el ingeniero Carlos Nárdiz, coordinador del proyecto sobre la transformación marítima redactado en 2020 por la Universidad; y el arquitecto de Ergosfera Iago Carro, miembro del equipo de la propuesta Porsuporto.

