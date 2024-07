Doce días de ver medrar la basura

Las irregulares muestras del conflicto de basura esparcidas por la ciudad castigan con especial dureza a algunos puntos que, en doce días, han visto crecer casi sin paliativos los montículos de residuos. La calle San José sufre uno de los casos más llamativos, en torno a los contenedores situados cerca de la esquina con la calle de la Torre. Hasta un sofá, ya apenas visible bajo las bolsas, cajas, restos de muebles y residuos diversos, nutre la acumulación, creciente, a la par que el mal olor, a las puertas de dos de los negocios más conocidos de la zona, y de la ciudad, ambos de alimentación: el local de hostelería Pepa A Loba y la confitería París.

Bomberos apagan un contenedor y basura. | / @BOMBEIROSCORUNA / Sara Vázquez

“A mí ya no se me ponen los clientes en la terraza. Sé que algunos negocios cerraron y yo, si la mierda me llega hasta aquí [señala la entrada de su local], ¿qué hago?”, lamenta la propietaria de Pepa a Loba, Pepa Martínez, y asegura sufrir pérdidas por todos los servicios de terraza que habría facturado gracias al buen tiempo y que la acumulación de basura frente a sus mesas exteriores trunca desde hace casi dos semanas. “La basura ya estaba el día 23, antes de la huelga del 24 y 25. Un día sacaron de un contenedor, pero ya estaba el otro y todo tan lleno, que casi ni se notó”, relata la hostelera y asegura que la Asociación de Veciños de Monte Alto ha denunciado la situación ante Sanidad y plantea que se movilice al ejército, “como hicieron en Nápoles”. Negocios de la zona estudian medidas de protesta.

“Estos días tenemos que cerrar las puertas porque entra todo tipo de bichería. Y cuando entro por la mañana, hay bichos”, afirma el propietario de la confitería París, Xulián Suárez. “Somos un establecimiento de alimentación. Estos días, en la parte lateral, la entrada al obrador [por la calle de la Torre], estaba imposible por el mal olor”, cuenta. “Es por una cuestión higiénica, pero también por una merma económica”, apunta.

Martínez señala a la empresa concesionaria del servicio, Prezero —del mismo grupo empresarial que los supermercados Lidl— y al sindicato al que pertenecen los miembros del comité de empresa (STL, investigado por una presunta “trama criminal” que cobraba mordidas por contratos). Suárez señala que el Ayuntamiento tiene su responsabilidad.

El comité de empresa sostiene que Prezero incumple el contrato y asevera que solo reclama que se cumpla el pliego técnico, que dicta que tengan prioridad en la contratación las personas que con más antigüedad fueron contratadas como eventuales. Fuentes conocedoras afirman que la empresa convocó este viernes al comité para retomar las conversaciones, pero acabaron sin acuerdo. Aseguran que el comité insiste en la contratación de unos empleados temporales concretos, lo que la empresa interpreta, a efectos prácticos, como ceder al comité la potestad de contratación. El comité mantiene una huelga de celo que imposibilita cubrir todo el trabajo para despejar las calles. A última hora de este viernes, celebró una asamblea sobre un tema “de vital importancia” que rechazó avanzar.

Recogida desigual y más quema de contenedores

La recogida de basura continúa por debajo de los niveles habituales. En la noche del jueves al viernes, la Ciudad Vieja fue la zona que salió peor parada, con un 10% de basura retirada frente al volumen habitual, según el Ayuntamiento. En Os Rosales, Labañou y Os Castros se retiró un 15%; en el entorno del estadio de Riazor y O Castrillón, un 20%; en O Ventorrillo y Agra do Orzán, un 25%; en Elviña, Matogrande y Eirís, un 30%; en los más alejados del centro, como Feáns, Mesoiro y Valaire, un 40%, y en Monte Alto, un 55%. En el centro y Pescadería se recogió el 70% de lo habitual. Ayer volvieron a arder contenedores, nueve, tras los cuatro quemados el miércoles. Estaban en las calles Félix Acevedo, Capitán Juan Varela, avenida de Montserrat, Alfonso Molina, Oidor Gregorio Tovar, Francisco Catoira y ronda de Outeiro.

La alcaldesa estudia “todas la medidas” legales

La alcaldesa, Inés Rey, sostuvo este viernes que tomará “todas las medidas, ordinarias o extraordinarias, dentro de la legalidad, para revertir una situación en la que los coruñeses están siendo rehenes de una huelga encubierta los días que no hay huelga y de una huelga de recogida los días que sí”. La regidora aseguró tener constancia de que “la empresa está tomando medidas y sancionando a quien no está cumpliendo los servicios mínimos y ordinarios” y garantizó que el Concello “hará lo mismo con la empresa imponiendo las sanciones y las penalidades que sean procedentes en este caso”. La alcaldesa agradeció el apoyo de los grupos municipales en el pleno e incidió en que se trata de un problema “estructural”.

