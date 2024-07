En el ‘kit’ del verano en A Coruña, siempre el ‘Rías Altas Dos’

En el kit de viaje a A Coruña que algún visitante trae cada verano no falta la travesía náutica en el Rías Altas Dos. “Siete veces he venido y siempre me subo a este barco. El paseo marítimo, María Pita, el pulpo y este viaje por la ría”, resume una zaragozana de origen sevillano que vive en Madrid y este año ha vuelto a la ciudad. A las doce del mediodía ocupaba junto a su marido y un matrimonio de Sevilla el banco situado bajo la cabina del capitán, en la proa del barco que cada julio y agosto recorre durante una hora parte de la bahía coruñesa. Desde la Marina, en Puerta Real, lleva décadas operando esta ruta la empresa Cruceros Marítimos Fernández Cabana. Este año, como los últimos 25, el patrón es Francisco Fernández y el marinero, Fernando Cigarral.

“Empezamos la semana pasada, pero por el tiempo paramos. Lo retomamos esta, de hoy a dos meses y medio”, cuenta Fernández. A las doce atraca su barco con medio centenar de niños de un campamento acompañados por ocho monitoras. “Hasta la semana que viene”, se despide una de ellas. Y desde tierra firme suben a bordo en ese momento unas veinte personas para navegar plácidamente por aguas coruñesas.

El resto del año el crucero descansa en seco en Ferrol y se somete a la revisión habitual para que navegue en perfecto estado. Empieza otro verano y está listo para convertirse en un atractivo turístico más de la ciudad. “Hay quien es de A Coruña y es asiduo al barco. Y también quien viene varias veces y no se pierde al menos un viaje”, constata Fernández, quien a lo largo de las travesías explica a los pasajeros lo que tienen a babor y a estribor, lo que hay en popa y proa: “La Torre, el puerto pesquero, el castillo de San Antón, Mera, Santa Cruz... Es un poco repetitivo”.

Desde la Marina, en la esquina de la dársena pesquera de O Parrote, zarpa el Rías Altas Dos a las 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00 y 19.00 horas. Ocho euros cuesta el viaje, cada uno con un mínimo de 15 personas, y no se acepta el pago con tarjeta. Acalorados, los cuatro pasajeros sentados bajo la cabina, esperan pacientemente la salida. “Conozco las rías bajas, así que me toca conocer las altas”, decía un sevillano que había llegado la noche anterior. “Es nuestra primera vez, lo más cerca que estuvimos antes fue Muxía”.

Enseguida el motor pone en movimiento el barco, que da marcha atrás para enfilar la salida del puerto pesquero y adentrarse en la desembocadura de la ría hasta cerca de la punta de Mera y dirigirse después al islote de Santa Cruz. Vuelta a la Marina una vez más para mantener viva una de las tradiciones del verano.

